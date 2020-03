Organizovana prezentacija javnih poziva i konkursa NSZ u Kruševcu

Predstavnici kruševačke filijale Nacionalne službe zapošljavanja, u Beloj sali Kulturnog centra organizovali su prezentaciju javnih poziva i konkursa za 2020. godinu. Zainteresovanim građanima i privrednicima predstavljeni su programi i mere aktivne politike zapošljavanja, kao i uslovi i načini korišćenja finansijske podrške NSZ

Prema rečima Dragana Jakovljevića , člana Upravnog odbora NSZ, Nacionalna služba zapošljavanja je, kroz Nacionalni akcioni plan koji je Vlada Srbije usvojila krajem prošle godine, izdvojila 3,7 milijardi dinara za aktivne mere zapošljavanja.

– To su direktne mere koje su kroz ovih 13 javnih poziva dostupne privredi i građanima , uz još 550 miliona, kroz mere za osobe sa invaliditetom. Ono što je izuzetno važno je da smo po prvi put u poslednjem kvartalu prošle godine došli do jednocifrene stope nezaposlenosti. Stremimo ka tome da i na teritoriji Rasinskog okruga i filijale u Kruševcu dostignemo tu stopu – kazao je on.

Jakovljević je podsetio da je tokom prošle godine , pored sredstava koje je grad uložio kroz akcioni plan za zapošljavanje, za Kruševac izdvojeno 140 miliona dinara, odnosno, 270 miliona za Rasinski okrug.

– Opravdane zahteve korigujemo, uvećavamo i onde gde ima šanse ravnomerno dodajemo sredstva. Filijala u Kruševcu je jako aktivna i ove godine dobiće neki dinar više – rekao je on, navodeći da je iznos od 150.000 za nova radna mesta korigovan na 200.000 dinara .

Kao važnu novinu naveo je meru za mlade koja, kako je kazao, ima za cilj da zadrži mlade ljude u njihovim sredinama, da ne odlaze u veće gradove. Prema njegovim rečima, mladi koji završe fakultet sa 8,5 prosekom, više ne moraju da čekaju šest meseci i svaki poslodavac koji ih odmah zaposli dobiće pomoć države.

– Ono što je važno u politici koju sprovodi Vlada Srbije je da veliki broj investicija dovodi do novih radnih mesta, a ono što je najvažnije je da ponudimo građanima pravo na rad i mogućnost da mogu da obezbede bolji život za sebe i svoje porodice – kazao je on.

Predrag Marković, direktor ovdašnje filijale Nacionalne službe zapošljavanja, podsetio je da je 2012. godine u Kruševcu bilo preko 16.500 nezaposlenih, da ih je danas ispod deset hiljada, te da su očekivanja da se kroz mere aktivne politike zapošljavanja, ta brojka još smanji.

– Ono što je bitan podatak, koji pravi paralelu u odnosu na ovo što se dešava na tržištu rada, jeste da od 24.400 zaposlenih, koliko ih je bilo 2012-te, po podacima Republičkog zavoda za statistiku, sada ih je 32.000 . Znači, više od 8.000 ljudi je u međuvremenu zaposleno i nadam se da će taj trend da se nastavi. Privredna aktivnost je krenula, nadamo se da će sve biti onako kako smo isplanirali, a na nama je da se potrudimo da tako i bude – rekao je Marković.

Javni pozivi i konkursi objavljeni su na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje www.nsz.gov.rs, a bliže informacije mogu se dobiti u svakoj organizacionoj jedinici NSZ kao i preko pozivnog centra NSZ, pozivom na broj 0800-300-301.

Raspisano je 13 javnih poziva, a najveći deo njih definisan je za privatnu privredu, nešto od javnih poziva tipa stručne prakse i javnih radova je za javni sektor.

Sredstva opredeljena za mere zapošljavanja bespovtana su i beskamatna, a cilj je da se uposli što veći broj lica, odnosno, da ta sredstva iskoristi što veći broj malih i srednjih preduzeća.

Prezenatcija javnih poziva i konkursa NSZ Kruševac, organizovana je u saradnji sa Gradskom upravom i kruševačkom Regionalnom privrednom komorom.

D.P.

