Oldtajmeri – dah prošlosti na ulicama grada

Gotovo da nema osobe koja nije poželela da u svom vlasništvu ima neki od oldtajmer automobila. Stari po 40 i više godina, oni na ulicu donesu dah prošlih, romantičnih vremena, kada se automobili nisu “štancovali” kao danas. Uvek privuku pažnju kada „prokrstare“ ulicama grada

Tako je i našu pažnju privukao sugrađaninSrećko Ivanović, kada je jednog od svojih oldtajmera provozao centralnim ulicama. On je, inače, vlasnik nekoliko jedinstvenih modela oldtajmer automobila i dvotočkaša.

-Kada sam napunio 18 godina kupio sam svoj prvi auto – mini moris. U tom momentu taj auto je bio star dvadset i više godina. Tako je sve počelo. Međutim, kako je to auto engleske proizvodnje, teško je bilo nabaviti delove za njega. Vremenom sam se usredsredio na neke netipične modele automobila i to radim do danas – ispričao je Srećko Ivanović za KruševacGrad.

Posebno je za vezan opel rekord P2 kupe, koji se i dan danas nalazi u njegovoj kolekciji:

-Taj auto je proizveden 1962. godine. Gotovo sam siguran da je jedinstven u Srbiji, odnosno da ne postoji još jedan takav u našoj zemlji. Radi se o jedinom pravom kupeu, sa motorom od 1700 kubika.

U njegovoj garaži ovo, ipak, nije najstariji automobil. Pre nekoliko godina još jedan Opelov model dodao je kolekciji:

-Pre pet ili šest godina kupio sam opel olimpiu iz 1952. godine. Taj auto ima 1500 kubika i najčešće njega i vozim po gradu. Takođe, imam i ford escort iz 1971. Godine – objašnjava on.

Uz pomenute automobile, veliku pažnju privlači njegova kolekcija motora.

-Uglavnom se radi o motorima proizvođača BMW. Proizvedeni su između 1950. i 1956. godine. Pored BMW-a, imam i par Horex motora iz 1952. Ukupno ih je 12, svi su proizvedeni pedesetih godina prošlog veka. Međutim, samo su tri u voznom stanju– dodaje naš sagovornik.

Reč je o neobičnom i svakako nesvakidašnjem hobiju. U vezi sa tim i problemi sa kojima se ljubitelji oldtajmera susreću su isto takvi.

-Prvo, automobili troše mnogo, do 15 litara kada je gradska vožnja u pitanju. Delovi za njih su posebna priča, pored toga što ih je teško naći oni su vrlo skupi. Na primer, jedan auspuh za motor je do 350 evra. Takođe, teško je naći majstore koji rade restauracije i popravke motora i automobila. Ja sam ih sredio koliko sam mogao, ali kada bi se radio kompletan auto ta cena bi bila paprena – navodi on.

Ivanović je za sada zadovoljan svojom kolekcijom, ali želi u budućnosti da je upotpuni Mercedesom 170 iz 1952. godine. Neretko sam obavlja sitne popravke svojih “ljubimaca”:

-Kad imam vremena ja sam „čačkam“ oko tih motora. Pošto mi je otac bio metalostrugar i bravar, naučio sam da radim neke stvari oko bravarije. Nešto radim sam, nešto mi rade majstori.

Ovakav hobi zahteva i poseban prostor te je Ivanović napravio dve garaže:

-Sve mora da bude pokriveno. Reč je o starim mašinama, o kojima je potrebno voditi dodatno računa.

Svoje automobile iznajmljuje za narazličitije ceremonije. Sajmove i skupove oldajmer automobila posećuje kada god mu vreme dozvoli. Naglašava da još uvek uživa u hobiju koji je zavoleo još u tinejdžerskim danima.

