„Okular“, u susret Međunarodnom danu borbe protiv korupcije (9. decembar)

Udruženje „Okular“ iz Ćićevca pozvalo je sve mlade ljude koji su primetili ili su bili svedoci korupcije, da se obrate putem mejla [email protected], za besplatan pravni savet o tome kako da prijave i bore se protiv ovog velikog problema današnjice

Udruženje je putem društvenih mreža, u susret Međunarodnom danu borbe protiv korupcije, pokrenulo kampanju koja ima za cilj podizanje svesti mladih o važnosti borbe protiv korupcije.

Kako navode u Okularu , mladi ljudi često ne prepoznaju korupciju u svakodnevnom životu i neretko su deo koruptivnog lanca ili njegova važna karika, a što su pokazala istraživanje koje je to udruženje sproveo u okviru projekta „Nije OK – prepoznaj, prijavi, pobedi korupciju“.

– U istraživanju koje smo sproveli sa našim mladim korisnicima došli smo do zaključka da mladi ljudi ne znaju šta je to korupcija, da korupciju izjednačavaju sa davanjem ili primanjem mita i da su vrlo često svesno deo koruptivnog lanca. Saznanja o korupciji dobijaju iz medija i to na način koji njima nije dovoljno jasan. Da bismo rešili problem, ili bar bili deo početka njegovog rešavanja, okupili smo mlade ljude da ih edukujemo i informišemo na ovu temu – kažu u Okularu.

Kroz četiri treninga održana u Inkluzivnoj kući za decu i mlade i dva treninga preko Zoom platforme, mladi su dobili priliku da saznaju šta je to korpucija, kako je prepoznati, kako se boriti protiv nje, te da se parktično obuče kako da napišu tužbu, prijave korupciju i kako da kao istraživački novinari prate i istražuju koruptivne procese na lokalu. Istovremeno, u okviru projekta, pokrenut je blog (https://www.okular.rs/nije-ok-blog/) gde mladi mogu da prenesu svoja iskustva sa korupcijom. Blog već ima sadržaje, a tekstovi se objavljuju pod inicijalima.

Inače, Međunarodni dan borbe protiv korupcije obeležava se 9. decembra, sa ciljem podizanja svesti o korupciji , te pritiska na vlade širom sveta da preduzmu akcije protiv nje.

Postoji mnogo definicija korupcije, ali je svaka opisuje kao nezakonito korišćenje društevnog i državnog položaja i moći, radi sticanja sopstvene koristi. Smatra se da je stara koliko i društvo i da može biti prisutna u mnogim životnim aspektima.

U korupciju se ubrajaju brojne aktivnosti, uključujući podmićivanje, proneveru i pranje novca, ali i poklanjanje kako bi se dobile određene usluge , te ustupci na osnovu veza i poznanstava.

Zakon svaku korupciju posmatra jednako, bez obzira da li se korupcijom bavi građanin bez funkcije, najniži državni činovnik ili ministar.

Osnovni problem u borbi protiv korupcije je što ona predstavlja začaran krug, u smislu da nijedan od njenih aktera, zbog lične koristi od konkretnog koruptivnog procesa, nema interes da korupciju prijavi .

Jedini koji imaju interes da prijave korupciju su oni koji su u tom procesu oštećeni, ali je problem što ta lica najčešće nemaju dovoljno dokaza da potrkrepe svoje tvrdnje. Takođe, lica koja učestvuju u koruptivnim procesima su veoma oprezna, što dodatno otežava posao nadležnim državnim ustanovama.

Borba protiv korupcije jedan je od osnovnih zadataka i ciljeva savremenih demokratskih država koje teže koncepciji pravne države i vladavine prava. Takođe, borbom protiv korupcije se pored država bave i odgovarajuće organizacije međunarodnog karaktera, ali i organizacije civilnog društva.

D.P.

„Okular“, u susret Međunarodnom danu borbe protiv korupcije (9. decembar)

Udruženje „Okular“ iz Ćićevca pozvalo je sve mlade ljude koji su primetili ili su bili svedoci korupcije, da se obrate putem mejla [email protected] , za besplatan pravni savet o tome kako da prijave i bore se protiv ovog velikog problema današnjice Udruženje je putem društvenih mreža, u susret Međunarodnom danu borbe protiv korupcije, pokrenulo kampanju koja ima za cilj podizanje svesti mladih o važnosti borbe protiv korupcije. Kako navode u Okularu , mladi ljudi često ne prepoznaju korupciju u svakodnevnom životu i neretko su deo koruptivnog lanca ili njegova važna karika, a što su pokazala istraživanje koje je to udruženje sproveo…