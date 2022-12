Okrugli sto o boljem položaju mladih iz ranjivih grupa, iz Ćićevca i Varvarina

Udruženje „Okular“ iz Ćićevca i Dnevni boravak Varvarin, organizovali su okrugli sto o temi „Intersektorska saradnja u cilju poboljšanja položaja mladih iz ranjivih društvenih grupa na teritorijama opština Varvarin i Ćićevac“, u cilju uspostavljanja saradnje ove dve susedne opštine u domenu usluga socijalne zaštite za mlade u riziku.

Događaju, održanom u Varvarinu, su prisustvovali svi relevantni predstavnici institucija koje se bave ovom temom, a preporuke, koje su zajedno dogovorili, biće uručene lokalnim samoupravama, kako bi se apelovalo na njih da učine ono što je u njihovoj moći kako bi se kvalitet života mladih iz ranjivih grupa na teritorijama ove dve opštine poboljšao.

– Početkom novembra sproveli smo istraživanje, u kome smo pitali mlade Ćićevčane iz ranjivih kategorija društva šta im nedostaje, kakav im je kvalitet života i kako možemo zajedno da otklonimo neko od tih nedostajanja. Mladi iz naše fokus grupe, koja je sadržala marginalizovane ili višestruko marginalizovane devojke i momke, rekli su da im najviše nedostaje druženje i da se osećaju izopštenim iz društva. To su rekli bukvalno svi ispitanici – kazao je Stefan Maksimović, koordinator projekta “Problem, promena, akcija”, koji se sprovodi u Nišu i opštinama Ćićevac i Varvarin.

On je podsetio na raniju zajedničku aktivnost, sprovedenu u Varvarinu pre nekoliko godina, navodeći da u Dnevnom boravku u Varvarinu rade profesionalci koji su vrlo posvećeni svom poslu, ali da mladi sa smetnjama iz opštine Ćićevac ipak ne idu tamo, već su najčešće korisnici ovakvih boravaka u Kruševcu.

– Došli smo na ideju da zagovaramo da se to promeni, pošto bi to donelo višestruku korist za sve, za obe opštine, za stručnjake koji su obučeni i spremni za izazove, ali najviše za mlade koji bi voleli da provode vreme zajedno i učestvuju u različitim aktivnostima. Nadamo se da će obe opštine odgovoriti pozitivno na ovu našu ideju, pošto se čini da je za to potrebno samo malo dobre volje i ništa više – dodao je Maksimović.

U okviru ovog projekta, pored zagovaračkih inicijativa i akcija, mladi kreiraju i medijski sadržaj za svoje vršnjake sa ciljem da se tema mladih učini vidljivijom ne samo na teritorijama tih opština, već i na nacionalnom nivou, a u tome, kako je kazao, medijski partner “Okulara” na ovom projektu, portal– “Se Serbianews” iz Niša.

Inače, rad organizacije “Okular” podržava Švedska, u okviru programa Beogradske otvorene škole „Mladi i mediji za demokratski razvoj“.

Foto: Udruženje Okular