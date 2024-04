Okolna naselja bez vode do 15h

Zbog popravke kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15h bez vode će biti sela Pepeljevac (od skretanja za rezervoar do kraja sela), Lukavac, Žabare, Trebotin, MalaVrbnica, Velika Vrbnica i deo Mrmoša, Mudrakovac – ulice Svetogorska, Rasinska (od Milunke Savić do Lipovačke) i prateće ulice.