Oglašena prodaja dela imovine „PPT Industrijske pneumatike“

Deo pokretne i nepokretne imovine trsteničke PPT Industrijske pneumatike, koja je bila deo nekadašnje Prve petoletke, oglašen je na prodaju. Početna cena za prvu celinu, u okviru koje je i nepokretni deo, je 36,45 miliona dinara, prijavljivanje za učestvovanje na nadmetanju je do 21. marta, a nadmetanje se održava 24. marta.

Oglas za prodaju dela pokretne i nepokretne imovine „PPT Industrijske pneumatike“ objavila je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika, kao stečajni upravnik tog preduzeća. Prema podacima iz oglasa prodaje se proizvodna hala od 3.695 kvadrata, sa pripadajućom pokretnom imovinom koja se nalazi u okviru te nepokretnosti, a koju pretežno čine kancelarijski materijal, mašine i druga oprema. Detaljniji spisak opreme nalazi se u prodajnoj dokumentaciji koju zainteresovani kupci mogu da otkupe do 17. marta, po ceni od 100.000 dinara. Interesenti do istog datuma treba da uplate depozit ili polože bankarsku garanciju na iznos od 20,8 miliona dinara. Nadmetanje je 24. marta, a početna cena za tu celinu je 36,45 miliona dinara.

U okviru druge celine, koja je takođe oglašena za prodaju, su zalihe koje se nalaze na pomenutoj lokaciji, a koje čine šipke, žice, cevi, priključci, razvodnici. Dokumentacija za taj deo opreme iznosi 50.000 dinara, depozit je 16,24 miliona dinara, koliko iznosi i početna cena.

U oglasu je navedeno da se imovina kupuje u viđenom stanju, te da se može razgledati nakon otkupa prodajne dokumentacije, radnim danom od 8 do 14 časova, a najkasnije do 17. marta. Takođe, nakon uplate depozita, a najkasnije do 21. marta potencijalni kupci povereniku Agencije za licenciranje stečajnih upravnika predaju popunjen obrazac prijave za učešće na javnom nadmetanju, uz ostalu potrebnu dokumentaciju.

Podsetimo da je Agencija za licenciranje stečajnih upravnika pre desetak dana oglasila prodaju dela imovine nekadašnje „Prve petoletke“, odnosno pogona u Medveđi, vlasništvo tri celine tog preduzeća, koje su u stečaju: „PPT Kočna tehnika“, „PPT Ishrana“ i „PPT Remont i održavanje“. Na prodaju su ponuđeni poslovni prostor, proizvodne hale, magacini i skladišta te građevinsko zemljište, po početnoj ceni od 57,87 miliona dinara. Nadmetanje za taj deo nekadašnje Petoletke je zakazano za 17. mart.

