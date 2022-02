Značajan pad broja obolelih u Rasinskom okrugu!

Nakon što je u januaru zabeležen rekordan broj obolelih od početka pandemije, sa oko 3.300 zaraženih u samo jednoj nedelji, usledio je drastičan pad. U prošloj nedelji registrovano je manje od 1.000 novozaraženih, a trend opadanja moguć je i u narednom periodu-kaže epidemiolog Predrag Pavlović, direktor kruševačkog Zavoda za javno zdravlje

Ovu godinu započeli smo sa naglim povećanjem broja obolelih od korona virusa,

u poslednjoj nedelji januara u Rasinskom okrugu zabeleženo je čak 3.315 novih slučajeva obolevanja, duplo više od prethodnog rekorda, kada su je za nedelju dana obolelo 1.434 lica.

Doktor Pavlović kaže da je broj obolelih sigurno mnogo veći, četiri do pet puta jer se, kako navodi, zbog blaže kliničke slike koju daje ovaj soj virusa, mnogi i ne javljaju u Kovid ambulantu.

-Omikron očigledno daje lakšu kliničku sliku, ali se zato i lakše i brže širi, jer se zaraženi koji imaju lakšu kliničku sliku ili uopšte ne znaju da su zaraženi, kreću slobodno i prenose virus. S druge strane, ovaj soj virusa u većini slučajeva „napada“ gornje respiratorne puteve, tu se i zadržava, pa se zato i lakše prenosi kijanjem i kašljanjem– objašnjava naš sagovornik.

Ipak, kako navodi Pavlović, i dalje imamo zaražene sa težom formom bolesti i uglavnom su to starija lica, sa pridruženim bolestima.

-Trenutno su na hospitalizaciji u Opštoj i Kovid bolnici 84 pacijenta iz Rasinskog okruga. Većinom su to starija lica sa pridruženim bolestima koji su na bolničkom lečenju zbog komplikacija izazvanih ovim virusom, a ima i onih koji su nažalost na respiratorima- kaže epidemilog.

Ističe da to što zvanično ima manje zaraženih ne znači da možemo da se opustimo, da je i dalje važno da se poštuju mere prevencije, te da se obaveznu vakcinišu oni koji to nisu učinili.

-Važno je da nosimo maske u zatvorenom prostoru, da se drži distanca, kako bismo pre svega zaštiti naše najstarije sugrađane. Ovo važi i za one koji su preležali korona virus, jer to ne znači da ne mogu ponovo da se zaraze. Naime, prirodni imunitet, za razliku od onog koji daje vakcina, traje samo tri do četiri meseca, pa osoba koja nije vakcinisana može lako da se zarazi posle tog perioda. Mogu da se zaraze i oni koji su vakcinisani, ali je razlika u tome što su vakcinisani zaštićeno od težih formi bolesti i najgoreg ishoda ove bolesti– ističe Pavlović.

Prema njegovim rečima, očekivanja su da se trend opadanja broja obolelih nastavi u nekom narednom, kraćem periodu.

-Kažem kraćem periodu, jer se ne može predvideti kako će na širenje virusa uticati to što su se đaci vratili u školske klupe i što je ovo period kada se mnogi vraćaju sa zimovanja. S druge strane, virus evidentno slabi, u smislu kliničke slike koja je sada dosta blaža nego na početku pandemije. To kako će se situacija razvijati u nekom dužem vremenskom periodu, niko tačno ne može da predvidi, virusa će verovatno biti i tokom leta, ali kako je sve više onih koji imaju prirodni imunitet, možemo da očekujemo da budemo i sve otporniji i da u jednom trenutku korona bude ono što je sada sezonski grip na koji je naš organizam već navikao. Kada će to tačno biti, ne može se sa sigurnošću tvrditi- ističe epidemilog Pavlović, uz podsećanje da je u Rasinskom okrugu broj vakcinisanih i dalje mali, te poziv svima koji se nisu vakcinisali da to učine što pre.

Inače, prema podacima Zavod za javno zdravlje, U Rasinskom okrugu je tokom protekla 24 sata registrovano 148 novoobolelih. U Kruševcu je 107 novih slučajeva, u Trsteniku 29. Petoro je novoobolelih u Aleksandrovcu, po troje u Varvarinu u Brusu, dok je u Ćićevcu potvrđen samo jedan novi slučaj. Na hospitalizaciji u Opštoj i Kovid bolnici trenutno su 84 pacijenta iz Rasinskog okruga.

D.P.