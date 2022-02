Odlučeno: Produžen raspust, sindikati zadovoljni odlukom

Učenicima osnovnih i srednjih škola produžen je februarski raspust zbog nepovoljne epidemiološke situacije, saopštilo je danas Ministarstvo prosvete. Predlog o produžetku raspusta iznet je na sastanku Tima za škole, raspust je produžen za dva dana, nakon praznika Dana državnosti, a povratak u školske klupe biće 21. februara. Iz kruševačkog Odbora Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije kažu da je ovakva odluka ispravna, zbog velikog broja zaraženih profesora i učenika

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Branko Ružić doneo je odluku o izmeni Kalendara obrazovno-vaspitnog rada za osnovne i srednje škole na osnovu čega će neradni dani za učenike biti i 17. i 18. februar.

–Nakon brojnih konsultacija i nakon sagledavanja celokupne situacije i predviđanja da se pik ovog talasa virusa očekuje sredinom meseca doneo sam odluku o produžetku raspusta. Učenici će spajanjem vikenda, državnog praznika i dodatna dva dana imati ukupno devet slobodnih dana. Prvi radni dan biće ponedeljak, 21. februar.Škole su, kao i ranije, bezbedne zbog primene i poštovanja epidemioloških mera. Prema pokazateljima, rast broja zaraženih učenika i nastavnika ne prati rast broja zaraženih u opštoj populaciji –saopštio je ministar.

Predsednik kruševačkog Odbora Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije i član predsedništva tog sindikata Dobrivoje Marjanović, kaže da je Sindikat pre nekoliko dana poslao dopis Ministarstvu prosvete kako bi se raspust produžio zbog loše epidemiološke situacije.

–Mi smo pre nekoliko dana poslali dopis Ministarstvu da se produži raspust ili da se odmah uvede onlajn nastava jer su deca i nastavnici trenutno na udaru. Vidimo da je na naš zahtev kao i na zahtev javnosti doneta ova odluka. Ona je dobra, umiriće situaciju. Korisnije bi bilo da se odmah reagovalo čim je primećeno da broj obolelih đaka i profesora raste, ali svakako, drago nam je da je razum prevladao- navodi on.

Unija prati 750 škola sa teritorije Srbije, a povećanje broja obolelih uočeno je još na početku školske godine, u vojvođanskim školama.

-Polugođe je u Vojvodini krenulo 14 dana ranije i mi smo još tada primetili da se broj učenika i profesora koji su zaraženi povećava. Pre par dana blizu 8.000 zaposlenih je bilo u izolaciji, a to je 6 odsto od ukupnog broja zaposlenih. Danas je taj je broj dostigao devet odsto. U Kruševcu je nešto povoljnija situacija i broj obolelih nastavnika je 4 odsto. Trenutno je jedan od najvećih problema taj što je veoma teško naći zamenu za nastavnike koji su se razboleli- dodaje Marjanović.

Dolaznost učenika u školama smanjena.

-Mi vidimo da je na svakodnevnom nivou sve manje i manje dece u odeljenjima, bez obzira što su stariji učenici podeljeni po grupama. Mnoga deca imaju blagu kliničku sliku pa i ne odu kod lekara, i na taj način šire virus i to je jedan krug kome kraja nema. Takođe veliki problem su i odeljenja od prvog do četvrtog razreda osnovne škole koja nisu deljena na grupe, pa su zato učitelji izloženi većem riziku od ostalih- objašnjava on.

Od ponedeljka 7. februara, u srednjim školama i drugom ciklusu osnovne škole (5-8. razreda) nastava će se odvijati po kombinovanom modelu (dan za danom, učenici podeljeni u dve grupe), dok će učenici od 1. do 4. razreda osnovne škole nastavu pohađati neposredno, odlučio je Tim za praćenje i koordinisanje primene preventivnih mera u radu škola.

Zbog trodnevnog produžetka jesenjeg raspusta u prvom polugodištu, kao i zbog ove odluke, škole su u obavezi da do kraja školske godine nadoknade dva radna dana, dok će školska godina biti produžena za tri dana i umesto do 21. juna trajaće do petka, 24. juna.

Prema podacima iz nadzora preuzetih iz elektronskog sistema „Servis javnog zdravlja“ koje je Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dostavio Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“ u nedelji od 27. januara do 2. februara broj obolele dece školskog uzrasta od 6 do 18 godina je bio 4935 (0.64 odsto) obolelih. Učešće dece školskog uzrasta u ukupnom broju potvrđenih slučajeva COVID-19 u istom periodu iznosio je 4.8 odsto.

U osnovnim i srednjim školama na teritoriji Republike Srbije, ukupno je 87 odsto odeljenja (16 i manje učenika), koja su zbog najmanje tri slučaja infekcije učenika u odeljenju promenila način organizacije rada sa neposrednog rada na onlajn nastavu u poslednjih 10 kalendarskih dana.

Ukupno je 363 (0.9 odsto) odeljenja (17 i više učenika) koja su zbog najmanje dva slučaja infekcije učenika u odeljenju promenila način organizacije rada sa neposrednog na kombinovani model u poslednjih 10 kalendarskih dana i 143 (0.35 odsto) grupa u kojima se iz kombinovanog modela nastave prešlo na onlajn (pojava tri slučaja infekcije učenika) u poslednjih 10 kalendarskih dana, stoji u saopštenju Ministarstva prosvete.

Prema podacima kruševačkog Zavoda za javno zdravlje, u Rasinskom okrugu je od početka drugog polugodišta do juče korona virus potvrđen kod 220 učenika i 83 nastavnika.

M.S.