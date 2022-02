Danas je Svetski dan borbe protiv raka

U Srbiji godišnje od karcinoma oboli oko 40.000 ljudi, a skoro 30.000 izgubi bitku sa ovom opakom bolešću. Nova trogodišnja kampanja koja je pokrenuta ove godine ima za cilj da ukaže na novonastale, aktuelne i globalne probleme koji opterećuju sve učesnike u procesu prevencije, dijagnostike i lečenja malignih bolesti

Pandemija korona virusa u celom svetu se na sličan način odrazila na kompletan sistem zdravstvenih usluga usmerenih ka ranom otkrivanju i adekvatnom lečenju malignih bolesti.

Kako se navodi na sajtu Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, zapaženo je da je u mnogim zemljama došlo do manjih ili većih poremećaja u radu medicinskih službi, što se odrazilo i na sprovođenje programa ranog otkrivanja bolesti, a prema proceni stručnjaka, uticaj koji će pandemija COVID 19 imati na dijagnostiku i mortalitet od raka, osećaće se u godinama koje dolaze.

Prema podacima iz 2019.godine, u Srbiji je od svih malignih tumora obolelo 42.290 ljudi, a iste godine od raka je umrlo 21.340 lica. Vodeći uzroci obolevanja i umiranja od raka u našoj zemlji gotovo su identični vodećim uzrocima obolevanja i smrtnosti od malignih tumora u većini zemalja u razvoju. Muškarci u našoj sredini najviše su obolevali od raka pluća, kolona i rektuma i prostate. Kod žena maligni proces je najčešće bio lokalizovan na dojci, plućima, kolonu i rektumu i grliću materice.

Oko jedne trećine svih smrtnih ishoda od raka u vezi su sa pet vodećih faktora rizika- visokim indeksom telesne mase, niskim unosom voća i povrća, nedostatkom fizičke aktivnosti, upotrebom duvana i alkohola.

Procene su da se čak 40 odsto malignih bolesti može izbeći primenom intervencija u životnom stilu- prestankom pušenja, ograničenim konzumiranjem alkohola, izbegavanjem suvišnog izlaganja suncu, zadržavanjem prosečne težine, konzumiranjem zdrave hrane, vežbanjem, te zaštitom od infekcija koje se mogu razviti u rak- ističe su u saopštenju Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd

Ukoliko do bolesti ipak dođe, njen je ishod moguće poboljšati ranim otkrivanjem, adekvatnim lečenjem i rehabilitacijom uz odgovarajuće palijativno zbrinjavanje.U Srbiji su doneti nacionalni programi za skrining raka grlića materice, raka dojke i kolorektalnog raka, sa ciljem da se smanji stopa obolevanja i umiranja od ovih malignih bolesti.

Na skrining raka dojke pozivaju se žene starosti od 50 do 69 godina, a skriningom na karcinom grlića materice obuhvaćene su žene uzrasta od 25 do 64 godine. Ciljna grupa za testiranje na rak debelog creva obuhvata građane oba pola starosti od 50 do 74 godina.

Kruševački Dom zdravlja ni tokom pandemije nije prestajao sa sprovođenjem skrining programa. Pri Radiološkoj i Službi ginekologije, sprovodi se skrining raka dojke i raka grlića materice, dok se u opštoje medicini radi skrinig na depresiju, kardiovaskularna obolenja, šećernu bolest i skrining raka debelog creva.

Preporuke ovdašnjeg Doma zdravlja su da se redovno ide na skrinig preglede, kao i na redovne sistematske preglede.

U Kruševcu je 2019. godine otvoreno Onkološko savetovalište Narcis, koje pruža neophodne informacije i emocionalnu podršku obolelima i njihovim porodicama, sa ciljem da se lakše prilagode novonastaloj situaciji koja podrazumeva brojne promene u načinu života kako obolelih tako i njihovih najbližih.

Tim Savetovališta sastavljen je od iskusnih stručnjaka iz oblasti onkologije, kliničke psihologije, socijalnog rada, fizijatrije i nutricionizma.

Usluge Savetovališta su besplatne, a svi oni kojima je potrebna podrška mogu se obratiti pozivanjem broja telefona 037 350 6000 ili putem mejla [email protected]

D.P.