Od sledece sezone u zonama play off i play out

Na sastanku Izvršnog odbora Fudbalskog saveza Regiona istočne Srbije usvojen je spisak učesnika u Srpskoj ligi i u sve četiri zonske lige pod patronatom FSRIS

U ovoj sezoni sve lige će brojati po 16 ekipa, a za sezonu 2024/2025 je odlučeno da Srpska liga broji kao i do sada 16 ekipa, a da zonske četiri lige umesto sadašnjih 16 ekipa broje po 12 ekipa, gde bi posle dvostrukog dela takmičenja igrao se play off sa prvih šest i play out sa zadnjih šest ekipa.

Početak ovogodišnjeg prvenstva u Srpskoj ligi je 12. avgusta, a u Zonskim ligama je 19. avgusta.U nastupajućoj sezoni sa teritorije Rasinskog okruga u Srpskoj ligi igraju: Trayal, Meševo, Jedinstvo 1936, a u Zonskoj ligi igraju: Župa,Trstenik PPT,Temnić 1924, Majdevo Kupci,Vinogradar, Blagotin.