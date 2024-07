Obilićeva bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži danas do 11h bez vode će biti Kruševac, ulica Obilićeva (od Topličine do Trga Kosturnica), naselje Prnjavor – Badžin vod, sela Zdravinje, Dedina – ulica Svetolika Rankovića (od ciglane do kraja ulice), Savska i prateće ulice.

Zbog radova na elekteomreži do 09:30h bez struje će biti deo Dušanove ulice i ulica Živorada Paunovića. Takođe, do 11:30h električnu energiju neće imati deo ulice Radničkog samoupravljanja, Bulevar Nikole Pašića, Vojvode Stepe, Jovana Gajića, Dike Gligorijevića i Kraljevića Marka.