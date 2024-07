„Mala ljubavna bajka“ danas na platou ispred KCK

Danas, na platou ispred Kulturnog centra Kruševac (KCK), od 20 sati, u sklopu Leta kulture za decu, biće odigrana dečija pozorišna predstava „Mala ljubavna bajka“ u izvođenju „Balkanske trupe ARA“.

Nekada davno, u Kraljevstvu Moravskom vladao je svojom dobrotom Kralj Dobrica. To je veoma smetalo tamošnjoj veštici i u želji da naudi kralju, začara princa susednog kraljevstva, sina Kralja Zlobice, i pretvori ga da potpuno liči na sina Kralja Dobrice. Zatim ubedi Kralja Dobricu da je to njegov davno izgubljeni sin. Mnogo godina kasnije, ćerka kralja Zlobice zaljubi se u pravog sina Kralja Dobrice. Očevi su, naravno, protiv te ljubavi, ali mladi, uz pomoć Dobre vile, uspevaju da se izbore za svoju ljubav i da žive srećno do kraja života. Kraljevstvo Moravsko je ponovo ujedinjeno. U svakodnevici, koja je daleko od bajke, evo jedne priče o ljubavi koja je nadjačala zlo i mržnju.