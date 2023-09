Obaveštenje o radovima i obustavi isporuke gasa u Kruševcu

JP „SRBIJAGAS“ obaveštava potrošače u GRADU KRUŠEVCU da će, zbog izvođenja radova preduzeća „Transportgas Srbija“ na gasnim objektima Radne jedinice „Transport Beograd“ u Kruševcu, u sredu, 06.09.2023. godine, u vremenu od 07:00 do 22:00 časa, doći do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa za one koji se prirodnim gasom snabdevaju sa GMRS „KRUŠEVAC“

Operator transportnog sistema je o ovim radovima obavestio Operatora distributivnog sistema:

• ODS JP „SRBIJAGAS“

Zbog navedenih radova do kratkotrajne obustave isporuke prirodnog gasa doći će na celom distributivnom području Grada Kruševca, odnosno na sledećim mestima isporuke:

• Široka potrošnja Dedina Kruševac

• Široka potrošnja Globoder

• Široka potrošnja Golovode

• Široka potrošnja Jasika

• Široka potrošnja Kaonik

• Široka potrošnja Kolonija Kruševac

• Široka potrošnja Kruševac put

• Široka potrošnja Kukljin

• Široka potrošnja Kupci

• Široka potrošnja Merima istok

• Široka potrošnja Prnjavor

• Široka potrošnja Rasadnik

• Široka potrošnja Rasina

• Široka potrošnja Sportski centar Kruševac

• Široka potrošnja Sušica i

• Široka potrošnja Čitluk

Operator distributivnog sistema Srbijagasa je o navedenim radovima obavestio sve kupce kojih će zbog toga doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa.

Očekivani završetak radova i prestanak kratkotrajnog prekida u isporuci je u sredu, 06.09.2023. godine do 22:00 časa, nakon čega će biti nastavljeno sa redovnom isporukom gasa.

Novi Sad, 04. septembra 2023. godine Služba za odnose s javnošću i marketing