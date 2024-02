Novi filmovi u Bioskopu Kruševac

Na repertoaru Bioskopa Kruševac našlo se nekoliko novih filmova, jedan od njih je „Priča o čarobnom maču“ koji će se prikazivati do 21. februara od 17 časova. Ovaj film govori o dalekom kraljevstvu gde je živeo mladi ratnik Kosta i njegov najbolji prijatelj i saborac Čarobni mač, mač koji može da govori po imenu Čudoš. Kosta sa mačem kreće na put pun različitih izazova kako bi pronašao opasno čudovište – Belu senku. Pre mnogo godina, Kosta se zakleo da će osvetiti svoje najmilije, koji su stradali od ruke Bele senke.Na tom putu, punom raznih iskušenja upoznaju mladu čarobnicu Freju koja im se pridružuje u borbi da spasu svet i dokažu da je prava ljubav večna…

Još jedan animirani film „Ružica i kamena trolica“, prikazivaće se od 19 časova, a on govori o Ružici cvetnoj vili koja je uvek živela sama u svom grmu. Više od svega sanja da ima prijatelja, ali je previše uplašena da bi ikada napustila svoj grm i zato ga nikada nije pronašla. Međutim, porodica miševa koja živi ispod grma Ružica veruje da imaju rešenje. Gospodin i gospođa Maus žele da se Ružica uda za njihovog sina Karla. Iako ne želi da se uda za miša, kada joj zaprete da će se odseliti, ona oseća da mora da kaže “da” za brak. Na sreću, pre venčanja spašava je leptir Svila i njih dvoje brzo postaju prijatelji…

Domaća komedija, „Sunce mamino“, daje se od 21 čas, a to je topla porodična priča ispričana iz ugla do ušiju zaljubljenog tinejdžera koji ne bira sredstva kako da dođe do devojke u koju je zaljubljen. Relja, romantični sedamnaestogodišnjak, organizuje sahranu svoje bake kada shvati da je to način da smuva devojku u koju je zaljubljen. „Sunce mamino“ je topla i melanholična ljubavna komedija o odrastanju tinejdžera na ulicama i krovovima Beograda u kojoj naš protagonista, Relja Noveski, manevriše između ljubavi i smrti….