Nekoliko sela bez vode

Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži, danas do 15:00 bez vode će biti sela Lipovac, Šavrane, Veliki Šiljegovac (od ulaza u selo do Vašarišta) i Parunovac – ulica Olje Petrovića, a do 17:00 bez vode će biti Kukljin – ulica Sedmojulska i njoj prateće ulice od crpne stanice do mosta.