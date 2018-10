Nebojša Stefanović posetio Policijsku upravu Kruševac

Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović obišao je danas Policijsku upravu Kruševac gde je razgovarao sa policijskim službenicima o unapređenju uslova njihovog rada.

– Želimo da se građani Republike Srbije osećaju potpuno sigurno i bezbedno. To podrazumeva danonoćni rad policije, ali i konstantno usavršavanje, treninge i obuke policijskih službenika. Hoćemo da uložimo u ljude i pokažemo poštovanje prema svima koji nose uniformu i obavljaju ove složene zadatke – poručio je Stefanović.

On je istakao da je sa policijskim službenicima razgovarao i o nabavkama nove opreme, uniformi i drugih stvari koje bi doprinele da njihov rad bude efikasniji.

– Smatram da je važno da komunikacija uvek bude dvosmerna i da ministar ne bude otuđeni centar do kog informacije stižu selektivno, već da čuje direktno od onih koji su na terenu šta je to realna slika rada policije. Pričali smo i o tome šta država može da uradi za policajce, počev od stanogradnje i obezbeđenja materijalnih potreba policajaca, preko poboljšanja uslova njihovog rada do toga šta je potrebno tehnički unaprediti da bi građani bili još zadovoljniji radom policije – rekao je Stefanović.

Stefanović, koji je prilikom obilaska Policijske uprave Kruševac razgovarao i sa građanima koji su se tu zatekli, istakao je da mu je drago da su oni zadovoljni brzinom i efikasnošću rada policije.

Izvor i foto: MUP Srbije

