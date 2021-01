Nebojša Boogie hard gitarom opleo: „Aj, mene majka jednu ima“

Mladi gitarski virtuoz, kruševački nastavnik Nebojša Petković Boogie objavio je, u produkciji studija „Košnica“, treći video-singl „Aj, mene majka jednu ima“ kojim najavljuje i skori diskografski debi, album sačinjen od instrumentalnih hard-rock obrada ex YU tradicionala

O svom dosadašnjem radu Nebojša kaže:

– U muzici koju stvaram spajam moderno i tradicionalno. To je dodir emocija koje pronalazim u sevdalinkama, romansama i starogradskim pesmama i energije koju mi daje hard rock/heavy metal muzika. Na prvu pomisao to je spoj nespojivog, ali, motivi kao što su čežnja, tuga, neostvareni snovi, sukobi, weltschmerts i, naravno, ljubav, su zajednički za oba pravca.

Lepa glumica iz spota je Jelena Vukićević, a uz Nebojšu svoje sviračko umeće na ovom delu pokazali su Miša Tričković Tričko (bas gitara) i Saša Đurđević Pec (bubnjevi).

Audio i video snimanje, produkcija, montaža, mix i mastering delo su Zorana Vasića i Miljana Miletića (Košnica studio).

– Sledeći korak je snimanje i izdavanje albuma koji će se naći na gramofonskoj ploči, a radni naziv je „Muzika nevinosti i iskustva“ – apsolvira kratko Nebojša Boogie.

„Aj, mene majka jednu ima“ (YT link):https://www.youtube.com/watch?v=1GFhWmvfEdQ

Prethodni video singlovi:

„Snijeg pade na behar na voće“: https://www.youtube.com/watch?v=VOUCn4brnmQ

„Bolujem ja, boluješ ti“: https://www.youtube.com/watch?v=cNqQ8wcCBKw

N.G.

Fotografija: Miljan Miletić

