“Akustična strana sveta” – ostvarenje dečačkog sna

Četiri decenije bavljenja muzikom krunisao je nedavno albumom “Akustična strana sveta”

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9Cs-Pc1Usr1vXT0iRru51XRAysJoKtoM

Pesme su nastajale u različitim periodima njegovog života i za njega su čuvar uspomena na mladalačke dane, ali i poklon porodici i prijateljima koji su ga bezrezervno podržavali u posvećenosti muzici, kojom se, međutim, nikada nije profesionalno bavio.

– U petom osnovne napisao sam svoju prvu pesmu, inspirisan prvom simpatijom. Dan je bio siv, tmuran, novembarski, počeo je sa kišom, završio se snegom. I pesma je bila takva, još je se sećam – kaže za KrusevacGrad Milan Kropf , autor albuma “Akustična strana sveta” .

Ljubav prema muzici, tada započeta, protkana je kroz čitav njegov život.

– Ovaj album je za mene značajan jer su tu zabeleženi neki emotivni momenti iz mladosti. Iza svake pesme stoji po jedna priča, tu su vojnički dani, prva simpatija, grad u kome sam živeo kao dete, ulica iz priče moga prijatelja, utisak nakon pročitane knjige – nabraja on.

Snimanje pesama počeo je 2017. godine, a na pomentom albumu našlo se deset od dvadeset numera. Preostale su na čekanju, a autor se nada da će, možda, i one jednom ugledati svetlost dana na nekoj muzičkoj platformi i nosaču zvuka.

Album su koncepcijski uobličili Ivan Rizinger i Sale Gočanin, snimljen je u kruševačkom studiju „Košnica“, produkcijom se pozabavio Zoran Zoka Vasić, a objavio ga je beogradski „Take It Or Leave It Records“. Kropf je u ulozi pevača, gitariste, autor je svih tekstova, muzike i aranžmana. Zvuk na albumu je zasnovan na akustičnim gitarama, aranžmani su melodični i zanimljivi…Napominje da su mu u realizaciji mnogo pomogli prijatelji i muzičari: Goran Vukčević Vukče i Dragan Stanković Stana za bubnjevima, Nenad Savić Neša i Mladen Mladenović Mlađa na bas gitarama.

Omot je za štampu pripremio Saša Ognjanović, a projekcija slike Dejana Matića Dexa, inače, njegovog velikog prijatelja, nalazi se na prednjoj strani omota.

Za pesmu sa albuma, „Ritam ljubavi“, uradio je spot koji je režirao Stefan Erčević, uz pomoć sjajnih snimatelja: Deje Jovanovića, Stevana Micića, Nikole Bašića i Aleksandra Džamića.

Zbog aktuelne pandemije prostor za promociju “Akustične strane sveta” je prilično skučen te mnogi nisu mogli da preslušaju album. Ipak, Kropf je siguran da će se pesme, ukoliko budu imale snagu, “zavrteti”, odnosno da će ih iskusni muzičkih urednici prepoznati.

Do sada je spot emitovan na Radio televiziji Kruševac, a pesme sa albuma su puštane na radiju 202, u emisijama Olge Kepčije „Slušaj ‘vamo“ i „Hit 202“. Takođe, na prvom programu Radio Novog Sada, u emisiji „Pop ekspres“, emitovao ih je Nikola Glavinić koji tu emisiju vodi i uređuje ponedeljkom.

Naš portal se pričom o “Akustičnoj strani sveta” pridružuje portalima „Rokomotiva“, „Headliner“, „Treći svijet“, „Barikada“, “Giza Magazine”, podgoričkom dnevnom listu „Dan“, koji su ranije pisali o tom albumu.

Kropf je, inače, prvi solo album, pod nazivom „Pamti one dane“, uradio 2001. godine, kada ga je objavila beogradska diskografska kuća „ITMM“ koja više ne postoji. Sa glumcem Draganom Marinkovićem je sarađivao kao gitarista na njegovom drugom albumu pesama za decu. Svirao je u nekoliko cover bendova, uglavnom po klubovima i većim kafićima. Bend pod nazivom John Wayne okupio je 2012-te godine, a četiri godine kasnije pojavili su se na Beer Festu. U decembru te godine „Take It Or Leave It Records“ objavio je album te grupe „Tračak svetla“, na kome su se našle tri njegove kompozicije. Naredne godine izlazi iz tog muzičkog sastava i upušta se u avanturu stvaranja “Akistične strane sveta”. Kako to zvuči poslušajte na

J.B.

