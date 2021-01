Bane Jelić za KruševacGrad: “Pamtim koncerte u Kruševcu”

Izložba Baneta Jelića pod nazivom “Zlatno doba” nedavno je otvorena u Galeriji Bele sale Kulturnog centra. Ovaj svestrani umetnik, prepoznatljiv po svojoj muzici i radu sa bendovima Osvajači, Viktorija i Neverne bebe, nije prvi put gost našeg grada, mada po prvi put izlaže u Kruševcu. Pošto epidemija korona virusa ne jenjava, Jelić nije mogao da prisustvuje otvaranju izložbe, ali je bio vrllo raspoložen za telefonski razgovor sa našom redakcijom

*Šta je inspirisalo nastanak radova okupljenih pod nazivom „Zlatno doba“?

– Nemam neku posebnu inspiraciju ili pripremu niti slikam po šablonu. Jednostavno duhovno se ustrojim, krenem sa prvim potezom i priča se razvija kao neki film. Ja podsvesno utiskujem svoja stanja na platno i životne faze u kojima se nalazim, kao i duh i emocije. To se sve prepliće u nebesku sinergiju, u ustrojstvo. Lako je gledaocu da to oseti, jer vibriraju nadrealne emocije koje imaju zvuk iz boja i asocijativnu poruku. Moje slike su takve da ih karakterišu kao nešto drugačije i svako ih može okačiti na zid zbog lepe energije, kompozicije i kolorita koji čini čoveka raspoloženim.

*Šta je „Zlatno doba“? Da li prvi put izlažete u Kruševcu?

Naziv “Zlatno doba” je nastao po jednoj od mojih slika. Predlog mi je dala Maja Živanović, likovni kritičar i novinar, koja je ocenila moju ličnost upravo takvom u ovom periodu mog stvaralaštva Triple Art-a. Prvi put izlažem slike u Kruševcu i nadam se da ću ponovo sledeće godine.

*Kažite nam nešto više o svom poslednjem albumu „History“.

– Sam naziv “History” već puno govori o sebi. To su dela koja sam radio kao mlad čovek u period između 1984-1994. godine. Svirao sam razne kaprice u kućnom izdanju. Bumbarov let od Rimskog Korsakova, zatim od Niccola Paganinija, kaprice 11, 16, 5 i Moto Perpetuo, Power cosmic od Joe Satriani-ja, moja dva kaprica, Yngwie Malmsten-a itd. Inače, sve je snimljeno na aiwa kasetofonu u obliku demo snimaka. Zahvaljujem se Take It Or Leave It Records-u na izdavaštvu i što su bili inicijatori za objavljivanje ovog ekstremno virtuoznog cd-a.

*Kako je epidemija korona virusa uticala na Vaše stvaralaštvo i njegovu promociju?

– Moglo bi se reći da živim povučeno i ovaj period mi je zaista lep, jer puno vremena provodim sa malim anđelom, sa mojom ćerkom koja je tek napunila dve godine. Porodica je veliko blago, koje je u svetu odavno izgubilo onu pravu nebesku vrednost. Ono što mi nedostaje su koncerti i naravno više druženja sa dragim prijateljima. Koncerti se skoro godinu dana ne održavaju i to je veliki udarac za nas muzičare.

*Koliko Vam nedostaje kontakt sa publikom?

– Poslednji koncert imao sam sa grupom Osvajači pre godinu dana. Basista Dejan Pejović i ja smo izašli iz benda, potom je došla ova kovid pošast. Nedostaje mi rad na bini kao i interakcija sa publikom. Na to sam navikao, jer se od četrnaeste godine profesionalno bavim muzikom i hvala Bogu što radim još neke druge stvari da mogu da kompenzujem ovaj nedostatak, inače ne znam kako bih se osećao u ovoj situaciji.

*Više puta ste kao muzičar nastupali u Kruševcu. Kakve Vas uspomene vežu za ovaj grad?

– Sa Osvajačima sam svirao tri puta u Kruševcu i sećam se divne publike koja voli rok muziku i pesme Osvajača. Lepo je to videti i biti deo te ushićene atmosfere. Otkriću vam jednu informaciju koju retko ko zna, a to je da sam 1983. godine sa četrnaest godina bio najmlađi član udruženja estradnih umetnika i izvođača Kruševca. Imam i dan danas tu člansku knjižicu.

*Šta očekujete od 2021? Da li pripremate neki novi projekat (album, izložba slika, knjiga)?

– Planiram da uradim nove slike i već imam nešto gotovih slika za novu izložbu u Beogradu pa i drugim gradovima za leto 2021. godine.

Imam i nezavršen roman. Nadam se da ću naći vremena da ga završim u ovoj godini. Od kraja leta prošle godine snimio sam tri spota za neke moje ranije pesme. Mogu se pogledati na Youtube-u spotovi za pesme Ključ života, Nebeski vuk i Paganini 16 caprices. Takođe mogu se videti i moje slike na online prodaji na sajtu Serbiana Art – Jelić Bane i moja knjiga iz 2017. godine Ognjeno ogledalo na sajtu logos.in.rs.

Uskoro ću početi sa snimanjem spotova za još dve numere. Što se tiče koncerata nemam jasnu sliku s kim ću svirati i kada zbog ove situacije, ali sam otvoren za novu saradnju sa nekim velikim bendom. Nadam se da će ova kovid teskoba uskoro proći, pa da se vidimo opet kroz svet nota i novih ideja.

*Šta Vam najviše prija muzika, slikarstvo ili književnost

Da budem iskren sve mi prija istim intezitetom jedino što mi muzika trenutno jako nedostaje, a ona je nekako najduže prisutna u mom životu pa bih njoj ipak dao veću prednost.

Ne znamo kada će Kruševljani ponovo moći da uživaju u muzici našeg sagovornika, ali ih podsećamo da njegovu izložbu ”Zlatno doba” mogu posetiti do 10. februara svakog radnog dana od 8 do 15 časova, uz poštovanje preventivnih mera.

Marija Stanković

Bane Jelić za KruševacGrad: “Pamtim koncerte u Kruševcu”

