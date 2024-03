The Thunder Corpses ove nedelje Jazz Klubu

Uzbudljivo veče garažnog surfa očekuje posetioce ove nedelje, 31. marta, u kultnom Jazz Klubu. Bend The Thunder Corpses će publici pružiti nezaboravno iskustvo na svom premijernom nastupu u Kruševcu.

Svojim specifičnim senzibilitetom, bend The Thunder Corpses, koji dolazi pravo iz Knjaževca/Niša, već je privukao pažnju regionalne muzičke scene. Njihov specifični spoj surf i garage rock elemenata, umotan u veo pank i lo-fi estetike, obećava nezaboravan nastup koji će raspametiti publiku. Nakon sjajno prihvaćenog debi izdanja „Somewhere Over the Black Bay“, bend je stekao epitet jednog od najperspektivnijih novih izvođača.

Koncert će se održati ove nedelje, 31. marta, s početkom u 21 čas u Jazz klubu, a ulaz je besplatan.