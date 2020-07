Posle dva odlaganja, pred sudijskim većem kome predsedava sudija Dragan Zdravković, danas je nastavljeno suđenje za napad na Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića pred početak tribine Saveza za Srbiju u MZ Rasadnik. Saslušano je četvoro svedoka optužbe, dok će oni koji se danas nisu pojavili, kao i veštak Zavoda za sudsku medicinu iz Niša biti saslušani 17. septembra za kada se očekuje i iznošenje završnih reči optužbe i odbrane, a potom i izricanje presude

Današnjem ročištu prisustvovali su oštećeni Borko Stefanović i Boban Jovanović i sva trojica optuženih, Miloš Šaponjić, Marko Živković i Danijel Gmijović.

Oštećeni su pred sudskim većem izjavili da ostaju pri svojim ranijim izjavama datim u istrazi i na prethodnom pretresu, a i saslušani svedoci optužbe su se izjasnili na isti način. Danas su svedočili Slavenko Ivezić, načelnik odeljenja policije Policijske uprave Kruševac i Goran Spasić, komandir policijske ispostave koji su potvrdili da je policija imala informaciju o održavanju tribine u MZ Rasadnik, te da su dvojica policajaca imali usmeno naređenje da nadziru skup. Jedan od njih je i policajac Dejan Palibrk koji je takođe povređen kada je pokušao da zaštiti oštećene.

Svojih izjava datih u istrazi držali su se i Luka Đurić i Ivan Mandić čije svedočenje je odbrana osporila jer je pre svedočenja prisustvovao pretresu na kome su saslušani optuženi Šaponjić i Živković, te je, kako je navela braniteljka optuženih, mogao da prilagodi svoje svedočenje onome što je tada čuo.

Na ročištu se nije pojavio predstavnik Zavoda za sudsku medicinu iz Niša koji je trebalo da saopšti rezultate veštačenja o vrsti, težini i mehanizmu nastanka povreda kod oštećenih. Dogovoreno je da odbrana u narednih deset dana pismeno uputi primedbe i dodatna pitanja veštaku.

Advokat Vladimir Todorić, punomoćnik oštećenih Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića rekao je nakon završenog pretresa da očekuje da će na narednom ročištu u septembru biti date završne reči i da “ćemo tada čuti presudu ovog suda i time staviti tačku na ovaj proces koji se jako dugo vodi”.

– Po nama ova proces nije trebalo ovoliko dugo da traje, da se zamagljuje ceo događaj i da se ebventualno vrši uticaj na svedoke. Kao što znate, bilo je i izuzeće sudije za koje po nama nije bilo nikakvog obrazloženja osim toga da se napravi privid da je postojalo nešto sumnjivo – rekao je Todorić, ocenjujući da je osuđujuća presuda jedina moguća u ovom slučaju, te da “ne postoji nijedna senka sumnje koja bi mogla da ugrozi takvu presudu”.

On je, komentarišući to što se optuženi terete za krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu, a Šaponjić i za napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, rekao da oštećena strana ne dovodi u u pitanje činjenice na kojima se zasniva opštužba, ali da osporava da su oštećeni bili napadnuti kao bilo koji učesnici skupa.

– Nisu oni došli da napadnu neke učesnike skupa. Oni su tačno napali određene osobe. Druga stvar je, ne možete tek tako da isključite činjenicu da je Borko već bio onesvešćen na zemlji, da je bila krv oko njega i nastavljali su se odarci po glavi. To je nešto što ukazuje na neki drugi umišljaj, za neko drugo krivično delo, a to je pokušaj ubistva.

Osvrćući se na dužinu suđenja, Borko Stefanović je rekao da je ovo priča o tužnom stanju u Srbiji gde pravda deluje kao nešto što je nemoguće i neostvarivo.

– Ja se nisam umorio, mnogo je teže Bobanu Jovanoviću koji živi ovde u Kruševcu i koji te ljude sreće po ulici koji su na slobodi, ljudi koji su dovedeni pred sud ove države kao neko ko je napravio izgred na sportskoj utakmici a ne kao neko ko je sa umišljajem došao da nas ubije ili obogalji. To što smo i Boban i ja danas ovde a ne u invalidskim kolicima, to je čista sreća, to je pitanje nekoliko santimetara – rekao je Borko Stefanović i dodao da dok ne vide punu satisfakciju na osnovu zakona i činjeničnog stanja, ni on ni Boban Jovanović neće odustati od toga da se rasvetli ovaj događaj.

– Posebno i zbog toga što do danas nalogodavci ovog dela nisu raziotkriveni, osim što je u istražzi obavljen razgovor sa dva lica koja su imenovana kao mogući nalogodavci. Taj segment ovog čina kao i mnogih drugih krivičnih dela protiv onih koji drugačije misle u Srbiji, na moju žalost rasvetljavaće se tek nakon promene sistema i promene vlasti u Srbiji – ocenio je Stefanović.

Advokatica Jovana Vučković Pejčić, zajednički branilac trojice optuženih, ocenila je da postoje ozbiljne razlike i kontradiktornosti u tome koliko je lica bilo prilikom kritičnog događaja na licu mesta, šta su oni radili, ko je kome prilazio, te da će to biti istaknuto i u zavšnim rečima.

Inače, ponovljeno sudjenje za napad na Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića, koji se dogodio u novembru 2018. godine ispred mesne zajednice Rasadnik, pred početak tribine Saveza za Srbiju, kada je povređen i policajac Dejan Palibrk, počelo je pred kruševačkim Višim sudom 10. marta, kada su se ponovo izjasnili optuženi. Tada su sva trojica optuženih, Miloš Šaponjić, Marko Živković i Danijel Gmijović ponovila da ne priznaju krivično delo za koje su optuženi. Tužilaštvo je optužni predlog podiglo prošlog marta, a suđenje je počelo prošlog septembra.

Pomenuti napad bio je razlog za pokretanje protesta “Stop krvavim košuljama”, a potom “Jedan od pet miliona”, koji su se mesecima održavali širom Srbije.

N.B.

Nastavljeno suđenje za napad na Borka Stefanovića

Posle dva odlaganja, pred sudijskim većem kome predsedava sudija Dragan Zdravković, danas je nastavljeno suđenje za napad na Borka Stefanovića i Bobana Jovanovića pred početak tribine Saveza za Srbiju u MZ Rasadnik. Saslušano je četvoro svedoka optužbe, dok će oni koji se danas nisu pojavili, kao i veštak Zavoda za sudsku medicinu iz Niša biti saslušani 17. septembra za kada se očekuje i iznošenje završnih reči optužbe i odbrane, a potom i izricanje presude Današnjem ročištu prisustvovali su oštećeni Borko Stefanović i Boban Jovanović i sva trojica optuženih, Miloš Šaponjić, Marko Živković i Danijel Gmijović. Oštećeni su pred sudskim većem…