Napretku bod protiv Partizana (2:2)

Napredak je došao do prvog boda u sezoni, igrajući nerešeno u Kruševcu protiv Partizana 2:2

Dva puta je Napredak dolazio u vođstva, oba puta preko odličnog Igora Ivanovića, Partizan je dva puta izjednačio.

Domaćini su golom Igora Ivanovića došli do prednosti u 11. minutu, ali njihovo slavlje nije dugo trajalo, jer se tri minuta kasnije novo pojačanje crno-belih, Rajko Brežančić, upisao u strelce po prvi put od povratka u beogradski klub.

U 29. minutu ponovo je savladan Vladimir Stojković i opet je to učinio Igor

Ivanović.

Izmene u obe ekipe na startu drugog poluvremena, priliku da debituje na

utakmici Superlige dobio je Japanac, Asano, koji se na odličan način već

predstavio crno-belima na prvoj utakmici sa Malatjom. Ipak, najznačajniji je ulazak na teren Sejdube Sume, jer je upravo on u 66. minutu doneo Partizanu drugo izjednačenje na meču, posle asistencije Zorana Tošića. Do kraja utakmice, osim čak sedam žutih kartona, nije bilo promene rezultata.

Napredak je posle tri poraza u prvenstvu stigao do prvih golova, ali i do prvog boda u novoj sezoni. Partizan je doživeo prvi neuspeh u prvenstvu, ali to ne treba previše da brine crno-bele, jer je trener Savo Milošević iskoristio priliku da odmori neke igrače i pripremi ekipu za put u Tursku i utakmicu sa Malatjom.

– Svesni smo gde smo bili pre ove utakmice. Mi nismo postigli gol do sada, oni nisu primili. Rekao sam i u najavi ovog susreta, ne želimo da pretimo Paritzanu, ali sam instistirao da momci budu hrabri i posvećeni, njima idu sve čestitke. Očekivali smo da će se pojavljivati prostori za naše igrače, s obzirom da Partizan dominira u polju. Što se tiče dvostrukog strelca Ivanovića, on je talentovan igrač, ali mu je potrebno još vremena da to pretoči u kvalitet. Ipak, dati dva gola Partizanu nije mala stvar – rekao je posle utakmice šef stručnog štaba Predrag Rogan.

Napredak u petom prvenstvenom kolu gostuje u Šapcu.