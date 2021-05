Napredak srušio Čukarički u nadoknadi vremena (1:0)

Fudbaleri Napretka savladali su u Kruševcu ekipu Čukaričkog sa 1:0 u 35. kolu Superlige Srbije i osvojili važne bodove u borbi za očuvanje superligaškog statusa

Napredak je do trijumfa nad Čukaričkim koji ima ambicije da sezonu završi na trećem mestu na tabeli, došao golom u nadoknadi vremena.

Mreže su mirovale 90 minuta, a onda je u prvom minutu nadoknade Napredak došao do gola i sva tri boda. Domaćin je šestim uzastopnim trijumfom došao do 47. boda i trenutno desete pozicije na tabeli.

U ne preterano zanimljivoj utakmici, prvu priliku za Čukarički propustio je Rakonjac, da bi u 28. minutu stopostotnu priliku posle kontre Napretka imao Ćuković, ali u situaciji jedan na jedan nije uspeo da savlada golmana gostiju Novaka Mićovića.

Ubrzo je zavladala prilična monotonija, Čukarički je imao više ofanzive, ali ne i pravih prilika. U finišu meča, u 87. minutu, Napredak je imao šansu koju nije iskoristio rezervista Milošev, koji je odlično šutirao posle centaršuta sa desne strane, ali je Šapić izbacio loptu sa gol linije. Ali je zato, u nadoknadi vremena, Milošev iskoristio loptu koju je nakon šuta Bačanina sa desne strane odbio golman Mićović, a Šapić nije uspeo da je dobro izbije. Preciznio je šutirao sa seda metara i doneo veliku pobedu svom timu!

– Rekli smo i pre početka da je ovo utakmica na kojoj će odlučivati svaki detalj. Mislim da je nama pripalo prvo poluvreme, oni su imali jednu šansu iz kornera, iza toga je Ćuković išao sam sa centra i morao je da postigne gol, ali nije to učinio. U drugom poluvremenu ne kažem da smo bili bojažljivi, ali smo igrali tako da – ako već ne možemo da pobedimo – nastojimo da ne izgubimo. Čukarički je na momente imao više lopte u posedu, ali nije stvarao šanse. Mi smo imali nekoliko šansi, Milošev po ulasku kada je igračČukaričkog izbio loptu sa gol linije i drugu iz koje je postigao gol. Čestitam mojim momcima na lavovskoj borbi, imali smo mnogo problema, mnogo igrača je pauziralo, uspeli smo da pobedimo i veoma sam zadovoljan zbog toga – kaže šef stručnog štaba Napretka Milan Đuričić

Na pitanje da li je Napredak ovom pobedom obezbedio opstanak u Supe ligi, Đuričić je odgovorio:

– 99 odsto znači opstanak! Potrebna nam je još jedna pobeda kući, protiv Maldosti iz Lučana, na strani šta uradimo. Igraćemo maksimalno sve tri preostale utakmice i videćemo kako će biti.

Devetog maja Napredak gostuje Voždovcu, zatim dočekuje Mladost iz Lučana, da bi u poslednjem kolu igrao u Novom Pazaru protiv istoimenog superligaša.

S.M.

Napredak srušio Čukarički u nadoknadi vremena (1:0)

