Nakon “divljanja” u dvorištima vrtića pitanje ko treba da pojača nadzor?

Tokom prethodne nedelje vrtić “Biser” kod OŠ “Dositej Obradović” bio je više puta na meti huligana. Klupe u dvorištu vrtića su polomljene, a obijena su i vrata. Komunalna milicija i PU “Nata Veljković” saglasne su u tome da noću treba pojačati nadzor

Noćna okupljanja u dvorištima vrtića nisu neuobičajena, posebno u letnjim mesecima. Pošto je trenutno radno vreme kafića ograničeno, a okupljanja zabranjena, nije ni čudno što se mladi okupljaju kod obdaništa u čijoj okolini nema stambenih jedinica. Nedavno je u vrtićima “Leptirić” i “Lane”, pored Hale sportova, načinjena materijalna šteta, a i “Biser” je bio meta.

– U dvorištu vrtića “Biser”, kod škole “Dositej Obradović”, najpre su polomljene klupe u dvorištu, a nakon par dana su obijena jedna vrata. Vaspitačice ujutru zatiču nimalo lep prizor, flaše od alkoholnih pića, tragove vršenja nužde na terasama” – kaže Vesna Živković, direktorka PU “Nata Veljković”.

U Komunalnoj miliciji kažu da ih je direktorka vrtića upoznala sa problemom, a da nisu dobili ni jednu pisanu ili telefonsku prijavu građana u vezi sa tim dogarđajima u dvorištima vrtića.

-To je krivično delo uništenje ili otuđenje tuđe stvari iz Krivičnog zakonika, na osnovu koga će nadležni organ (a to nije komunalna milicija), u skladu sa ovlašćenjima, prikupiti potrebna obaveštenja i preduzeti druge mere u cilju otkrivanja krivičnog dela i učinioca – kaže Miloš Jovanović, načelnik kruševačke Komunalne milicije.

Po njegovim rečima, Grad Kruševac, inače nema veliki problem sa vandalskim ponašanjem, ali u ovom periodu kada se ugostiteljski objekti zbog epidemioloških mera zatvaraju ranije, povećana je opasnost od okupljanja na takvim mestima u večernjim i noćnim časovima. Tada dolazi do opijanja i pričinjavanje štete, a jedno od rešenja bi bilo da se obnovi služba tehničkog obezbeđenja pri PU “Nata Veljković”.

– Stanje bi se drastično popravilo postojanjem jednog ili dvojice noćnih čuvara koji bi u večernjim satima obilazili svih 13 vrtića, na vreme pozivali nadležne organe u slučaju postojanja bilo kakvog protivpravnog dela. Sa mladima se mota biti pažljiv. Pre par godina zatekli smo ih na krovu vrtića “Golub mira”. To je opasna situacija, jer mogu da skoče i da se povrede kada vide uniformisano lice. Drugi način je otkrivanje i sankcionisanje učinilaca, što svakako doprinosi ne samo specijalnoj, već i generalnoj prevenciji – objašnjava on.

Vesna Živković, direktorka PU “Nata Veljković” podseća da je služba tehničkog obezbeđenja ukinuta pre više od deset godina zbog neefikasnosti čuvara.

– Predškolska ustanova trenutno nema tehničko obezbeđenje. Potrudili smo se da maksimalno osvetlimo dvorišta vrtića, stalno apelujemo na građane da prijavljuju ovakve slučajeve. Najveći problem su vrtići na periferiji, udaljeni od stamebnih jedinica. Rešenje bi bilo da se oni malo češće obilaze noću – navodi ona.

U Komunalnoj policiji, međutim, navode da noću dežura samo jedna patrola, te da njihovoj službi treba još radnika.

– Od 19 do 7 časova radi samo jedna patrola komunalne milicije (dva milicionera) koja ima zakonom predviđene nadležnosti i listu lokacija koje obilazi. Više noćnih patrola se angažuje u izuzetnim slučajevima kao što je Nova godina. Od početka novembra pa do danas od 23 pripadnika komunalne milicije, skoro polovina je najmanje 14 dana bila pozitivna ili u izlolaciji zbog kovid – 19. Značilo bi nam kad bi imali bar još petnaestak ljudi – objašnjava Jovanović.

Navodi i da komunalna milicija nema pravo da postupa sa maloletnim licima.

– Za rad sa maloletnim licima potrebno je stručno osposobljavanje. Nama je to prioritet svake godine, ali, na žalost, to nije organizovano ni za jednu komunalnu miliciju u celoj Srbiji od njenog nastanka do današnjeg dana. Pripadnici komunalne milicije će svakako pozvati nadležne organe ukoliko prilikom patrolne delatnosti uoče bilo kakvo protivzakonito ponašanje punoletnih ili maloletnih građana, a koje nije u našoj nadležnosti. To, inače, redovno i činimo telefonskim putem ili službenim beleškama – napominje on.

M.S.

Nakon “divljanja” u dvorištima vrtića pitanje ko treba da pojača nadzor?

