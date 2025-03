Najčešća imena i prezimena u Srbiji

Prema najnovijim podacima iz publikacije ,,Najčešća imena i prezimena“, koju je objavio Republički zavod za statistiku, predstavljeni su spiskovi najčešćih imena i prezimena stanovnika Republike Srbije prema rezultatima Popisa stanovništva, domaćinstava i stanova iz 2022. godine

Kada je reč o ženskim imenima, Jelena je najpopularnije ime, dok je kod muških ime Dragan najzastupljenije. U Srbiji je zabeležena i dominacija određenih kombinacija imena i prezimena, kao što su Dragan Jovanović (preko 2.200 osoba) i Jelena Jovanović (oko 1.900 osoba).

Među najčešćim ženskim imenima u Srbiji su Jelena, Milica, Marija, Dragana, Mirjana, Ljiljana, Snežana, Ivana, Gordana i Ana. Sa druge strane, među muškim imenima prednjače Dragan, Aleksandar, Milan, Nikola, Zoran, Marko, Miloš, Goran, Dejan i Dušan.

Zanimljivo je da su se trendovi imena menjali kroz vreme, sa posebnim pikovima popularnosti za određene generacije. Na primer, ime Radmila bilo je najpopularnije do 1943. godine, dok su se od 1976. do 1994. godine najčešće davala imena kao što su Jelena i Milica. U novijim generacijama, od 2016. do 2022. godine, najpopularnije žensko ime bilo je Sofija, dok je među muškarcima u poslednjem periodu najviše zastupljeno ime Luka.

Kada je reč o prezimenima, Jovanović je apsolutni lider u Srbiji, sa oko 130.000 nosilaca ovog prezimena. Na drugom mestu nalazi se prezime Petrović, sa blizu 100.000 nosilaca, dok prezime Nikolić broji oko 90.000 ljudi.

Ovi podaci pružaju vredan uvid u demografske promene u Srbiji, dok istovremeno otkrivaju dublje kulturne i porodične tradicije koje oblikuju identitet naroda.

Foto: Zavod za statistiku