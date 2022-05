Najavljena kompletna rekonstrukcija Kosovske ulice

Rekonstrukcija Kosovske ulice odvijaće se u tri faze, a početak radova planiran je u narednim mesecima. Za investiciju vrednu oko 60 miliona dinara sredstva su obezbeđena iz gradskog budžeta.

Prema rečima Miloša Jovića, v.d. direktora Javnog preduzeća za urbanizam i projektovanje Kruševac, u planu je rekonstrukciji kanalizacione i vodovodne mreže, izgradnja atmosferske kanalizacije, zamena toplovoda i rekonstrukcija saobraćajnice.

Zbog prilaza bolnici i prolaza vozila Hitne medicinske pomoći, radovi u Kosovskoj ulici odvijaće se u tri faze.

– U prvoj fazi radiće se potez od Pećke do Nemanjine ulice, sledeća faza je od Nemanjine do Majke Jugovića, a treća od Majke Jugovića do Topličine ulice. Sve dok traju radovi, prilaz zgradi Hitne medicinske pomoći biće obezbeđen preko Jakšićeve ulice– kaže Jović.

Prema njegovim rečima, početak rekonstrukcije očekuje se u narednim mesecima.

–Potrebno je da se raspiše javna nabavka, da se ispoštuju sve zakonske procedure, tada će se znati tačan datum početka i završetka radova, a samim tim i period na koji će biti zatvorena ulica za saobraćaj– navodi on.

Podseća da je tokom prethodnih deset godina, rađena rekonstrukcija trotoara u Kosovskoj ulici.

–Rekonstrukcija trotoara sa obostranim proširenjem trotoara ugradnjom behatona i novih ivičnjaka, rađena je 2014. godine, bez rekonstrukcije kolovozne konstrukcije. Izvođač radova imao je garantni rok od dve godine, a kako su postavljeni ivičnjaci vidno oštećenizbog mraza i soli posle zimskog perioda ali i zbog saobraćajnog opterećenja (gaženja vozila), izvršena je sanacija ivičnjaka. Kolovozna konstrukcija je redovno održavana krpljenjem udarnih rupa u većem i manjem obimu– objašnjava Jović razloge zbog kojih je nakon rekonstrukcije došlo do novih radova u Kosovskoj ulici.

Ističe i to da je u 2019. godini urađen kompletan projekat kolovozne konstrukcije sa atmosferskom kanalizacijom i saobraćajnom signalizacijom, ali da iz opravdanih razloga tada nije realizovan.

– Vodovod Kruševac je u sklopu priprema tada izvršio povezivanje bolnice sa rezervoarom na Bagdali, koji je dalje povezan sa rezervoarom u Lipovcu kao dodatno napajanje i obezbeđenje snabdevanja bolnice. Zbog nastale pandemije, a kasnije i početka radova na rekonstrukciji Trga Kosovskih junaka realizacija izvođenja radova je odložena. Bilo bi veliko opterećenje na saobraćaj da su se u isto vreme izvodili radovi na ta dva velika projekta. Očekuje se u narednom periodu realizacija projekta rekonstrukcije Kosovske ulice– kaže na kraju Jović.