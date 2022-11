Na sastanku u RPK razgovarano o izazovima u živinarskoj proizvodnji

Proizvođači iz Rasinskog okruga, koji se bave proizvodnjom živinskog mesa i jaja, okupljeni u Grupaciji živinara pri ovdašnjoj Regionalnoj privrednoj komori, izabrali su Zorana Spasića, vlasnika firme „Spasić farm“ iz Stalaća za predsednika Grupacije.

Oni su takvu odluku doneli na jučerašnjem sastanku u ovdašnjoj Regionalnoj privrednoj komori, na kome su razgovarali o aktuelnoj situaciji u proizvodnji živinskog mesa i jaja.

Sekretar Udruženja za stočarstvo i preradu stočarskih proizvoda Privredne komore Srbije, Nenad Budimović, napomenuo je da je sa ovdašnjim proizvođačima, pre svega, razgovarao o primena Pravilnika o dobrobiti životinja, koji stupa na snagu 2023:

-Primenjivaće se tzv. obogaćeni kavezi kod koka nosilja, a to znači da je oprema veća i da imaju više prostora. Instalacija, odnosno primena nove tehnologije u čuvanju živine govori u prilog tome da će broj koka nosilja biti smanjen za 40%, što znači da će proizvodnja biti za 40% manja, a to sve može da se odrazi na cenu i količinu proizvedenih konzumnih jaja. Mi proizvedemo 1,7 milijardi komada konzumnih jaja na godišnjem nivou, i to je u suštini dovoljno za sopstvenu potrošnju i za blage tržišne viškove.

Jedan od većih problema u živinarstvu je, kako je objasnio, plasman proizvoda i živinskog mesa u region i Evropsku uniju. Takođe, od živinarstva živi veliki broj ljudi, proizvodnja pilećeg i živinskog mesa je u usponu, zbog promene ishrane i lakoće pripremanja.

Prema njegovim rečima, jedan od sistemskih problema je to što je Srbija podeljena na veliki broj gazdinstava.

-Živinarstvo je deo stočarstva, i tu ne može ništa preko noći, potrebno je vreme ne bi li se rešili ti problemi – dodao je on.

Novoizabrani predsednik Grupacije živinara za Rasinski okrug, Zoran Spasić, inače vlasnik firme „Spasić farm“ iz Stalaća, koji se ovi poslom bavi od 1995. godine, kazao je da će se truditi da znanjem i umenjem rešava najaktuelnije probleme u živinarstvu.

-Živinu treba gajiti u obogaćenim kavezima, u nekom vidu slobodnijeg sistema i čini se da je to najaktuelniji problem sa kojim se suočavamo. Još jednom, hvala na ukazanom poverenju – kazao je Spasić.

Jedan od proizvođača koji rade većim kapacitetom u Rasinskom okrugu, Vladmir Petrović, kazao je da se trude da proprate novitete u proizvodnji i propisima.

Imamo kapacitet za oko 60 000 jedinki. Dosta smo informisani. U blizini nam je dokazani proizvođač, Spasića iz Stalaća, imao sam priliku da se ugledam na novitete koje je on sproveo. To konkretno znači da sam zadnjih petnaest godina digitalizovao objekte. Time se proizvođač manje muči, manje rizikuje, dosta toga se odvija preko video nadzora. Ventilacija, dobra provetrenost, postizanje adekvatnih temperaturnih uslova u objektu, sve se to odvija preko kompjutera – objasnio je Petrović.

Robu plasira za firmu Superior iz Sremske Mitrovice te na područjuRasinskog okruga, a po malo i na teritoriji niškog i aleksinačkog kraja. Koristio je, kako dodaje, subvencionisane kredite države, što mu je pomoglo da ranije nabavi modernija sredstva.

V.M.