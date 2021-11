Na praznik deo službi neradno, vakcinacija redovna

Pošta neće raditi, kao ni blagajne Gradske toplane. Biće otvorene dežurne ambulante Doma zdravlja, dok će Kovid ambulanta i vakcinacija raditi uobičajeno. Autobusi „Jugoprevoza“ će saobraćati po nedeljnom redu vožnje.

Pošte na području Rasinskog okruga neće raditi 11. novembra, kada se u Srbiji obeležava državni praznik, Dan primirja.

Tog dana će biti zatvorene i blagajne Gradske toplane u Brijanovoj, Jastrebačkoj i Ulici kralja Aleksandra ujedinitelja. Dežurne ekipe za intervencije i za vreme praznika će biti dostupne korisnicima, koji se mogu obratiti za pomoć i podršku na brojeve telefona 037/447-790, 037/447-791 i 0800/035-037.

Iz kruševačkog Doma zdravlja obaveštavaju da će se vakcinacija protiv kovida na praznik obavljati uobičajeno, odnosno od 8 do 18 časova u Dijagnostičkom centru. Kovid ambulanta će raditi od 7 do 22 časa.

Takođe, Služba hitne medicinske pomoći radi uobičajeno – 24 sata, kao i Služba za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. Dežuraće ambulanta u Dijagnostičkom centru, od 8 do 18 časova, a otvorene će biti ambulante u Konjuhu, Velikim Kupcima i Velikom Šiljegovcu, od 7 do 13:30 časova. Služba za stomatološku zdravstvenu zaštitu radiće od 8 do 18 časova.

Autobusi kruševačkog „Jugoreprevoza“ će u gradskom i prigradskom saobraćaju voziti po nedeljnom redu vožnje.

J.B.