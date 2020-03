Mreža Žene protiv nasilja upozorava da izolacija pogoduje povećanom porodičnom nasilju

– U uslovima pojačane izolacije i ograničenog kretanja stanovništva, kao što je vreme vanrednog stanja, moguće i pojačano nasilje prema ženama i deci – upozorava Mreža Žene protiv nasilja, –Do svake od žena sa iskustvom nasilja koja zatraži pomoć ili kada primetimo da joj je pomoć potrebna, kao društvo moramo da stignemo i vanredno stanje ne sme biti izgovor da tako ne bude – naglašava se u saopštenju

– Uz puno razumevanje da se, u ovim trenucima, resursi društva koncentrišu i koriste za suzbijanje daljeg širenja virusa CoVid – 19, pozivamo državne organe i institucije, pre svega pružaoce usluga, centre za socijalni rad, policiju, zdravstvene ustanove, pravosuđe da ženama i deci sa iskustvom nasilja u porodici obezbede pravovremenu i adekvatnu podršku i zaštitu – poziva se u saopštenju Mreže uz ukazivanje na najnoviji slučaj partnerskog nasilja, kada je, prema izveštavanju medija od 19. marta, 39-togodišnji muškarac iz sela u okolini Lapova pucao u 24-godišnju devojku.

Mreža posebno ukazuje na tešku i delikatnu situaciju u kojoj su se proglašenjem vanrednog stanja našle višestruko ranjive kategorije žena, one koje žive na selu i u udaljenim naseljima, Romkinje, žene sa invaliditetom, izbegle i raseljene žene kao i žene starije od 65 godina.

– Kako većinu takozvanih kućnih (neplaćenih) poslova u Srbiji i dalje obavljaju upravo žene, pripadnice pomenutih kategorija izložene su specifičnom naporu da sprovedu higijenske i druge mere zaštite za sebe i svoju porodicu, što u uslovima u kojima one i inače žive nije lako i dodatno doprinosi njihovoj ranjivosti – navodi se u saopštenju Mreže.

Mreža apeluje na medije da situacije nasilja u porodici ne pripisuju i opravdavaju pojačanom nervozom, osećanjem teskobe ili straha ma koliko oni sada bili realni i prisutni.

– Do svake od žena sa iskustvom nasilja koja zatraži pomoć ili kada primetimo da joj je pomoć potrebna, kao društvo moramo da stignemo i vanredno stanje ne sme biti izgovor da tako ne bude – naglašava se u saopštenju u kome se još navodi da će članice Mreže nastaviti da primaju pozive i pruužaju građankama putem SOS telefona, u skladu sa okolnostima i imajući u vidu bezbednost kako korisnica tako i pružateljki usluga.

Tokom vanrednog stanja, članice Mreže Žene protiv nasilja nastaviće da primaju pozive i pružaju podršku Informacije o dostupnosti SOS podrške ženama sa iskustvom nasilja dostupne su na sledećem linku: https://www.zeneprotivnasilja.net/vesti/1031-radno-vreme-i-kontakti-organizacija-mzpn-tokom-izmenjenih-uslova-rada-usled-corona-virusa.

U Kruševcu SOS služba Udruženja žena Peščanik pružaće podršku korisnicama od ponedeljka do subote, od 10 do 13 časova. Broj SOS telefona za pozive je 066 006 606. U saopštenju Udruženja obaveštavaju da će dolasci u prostor organizacije, na individualne razgovore sa konsultantkinjama, zbog korona virusa biti obustavljeni do daljnjeg.

