Mladi učili o astronomiji na Jastrepcu

Tokom vikenda na Jastrepcu u vili „Idila“ održan je peti Astronomski kamp u organizaciji astronomskog udruženja „Eureka“. Ove godine učesnici kampa slušali su zanimljiva predavanja o aktuelnim temama iz astronomije, astrofotografije, kosmonautike, uživali u filmskim projekcijama i posmatrali objekte na nebu uz pomoć teleskopa

-Prvi put sam na kampu, odlično sam se provela i upoznala puno ljudi sa kojima ću nastaviti druženje. Naučila sam dosta zanimljivih stvari, na primer, kako da prepoznam šta je na nebu planeta, šta je satelit, a šta avion. Takodje koje su planete nastanljive, a koje nisu. Najuzbudljivije je bilo posmatranje Jupitera, Saturna i Meseca uz pomoć teleskopa – kaže Anastasija Miletić (19), studentkinja Akademije strukovnih studija Šumadija- odsek Kruševac.

Njenoj vršnjakinji i koleginici sa fakulteta, Kristina Miletić, učešće na astronomskom kampu je premašilo očekivanja, a volela bi da učestvuje i naredne godine.

-Naučila sam po nešto o svakoj planeti, o amaterskom snimanju veštackih satelita i o svemirskim stanicama. Druženje je bilo odlično, nisam očekivala da ću upoznati i da ću se sprijateljiti sa toliko ljudi, svi su bili druželjubivi i raspoloženi za nova poznanstva i prijateljstva, stvarno jako prijatno iskustvo- kaže ova studentkinja.

Puno lepih poznanstava na kampu stekla je i Nađa Miletić(16) učenica prirodno-matematičkog smera Gimnazije Kruševac.

-Prvi put sam ovde, ali sigurno ne i poslednji jer sam se baš lepo provela. Na kampu sam upoznala dosta novih ljudi, dosta starijih od mene, ali sam se lepo uklopila i stvorila nova prijateljsta, koja će, nadam se, trajati- navodi ova učenica.

A pored druženja, učesnici su naučili puno o astronomiji i uživali u filmskim projekcijama.

–Predavanja su bila jako zanimljiva i razumljiva tako da sam naučila dosta, kako o samim planetama, tako i o teleskopima, posebno James Webb-u, ISS-u i astrofotografiji. Zbog poteškoća što se tiče vremena, gledali smo filmove Kontakt i Apollo 13 koji su me fascinirali i zainteresovali da pogledam još sličnih filmova. Iako nismo imali mogućnost da vidimo vedro nebo puno Perseida uspeli smo da uz pomoć teleskopa vidimo Mesec, Jupiter, i njegove satelite, Saturn, tokom dana i Sunce, a golim okom i dosta zvezda, na kratko. To bih izdvojila kao neverovatno iskustvo koje moram ponoviti– navodi ova učenica.

Iskustvo kampa bilo je korisno i Emiliji Lalković (21) učenici elektrotehničkog fakulteta.

-Naučila sam osnovne stvari o astronomiji koje su me zanimale, smatram da sam se vratila sa dosta novih saznanja i da mi je svet astronomije znatno bliži. Definitvno ću učestvovati i naredne godine– ističe ova studentkinja.

Danica Miljković (20), studentkinja Bezbednosti iz Kruševca, po drugi put učestvuje na kampu i smatra da se kamp ove godine poboljšao.

–Na kampu učestvujem po drugi put i naravno da ću se svake naredne godine prijavljivati jer je zaista sama atmosfera kampa nezaboravna. Dobra organizacija, zanimljiva predavanja, odlično druženje, razne dodatne aktivnosti koje nam se nude na Jastrepcu. U odnosu na prethodni kamp, ovaj je još bolji i kvalitetniji, što ne sumnjam da će se nastaviti i pozvala bih sve da budu deo ove nezaboravne avanture.

Pored Kruševljana, na kampu su učestvovali i mladi iz drugih gradova širom Srbije, a jedna od njih je Danijela Petrović (31) iz Loznice.

– Prvi put sam bila učesnik kada su predavanja i posmatranja bila onlajn. Ovaj kamp je nezaboravno iskustvo, poučno, zabavno, interesantno. Naučila sam mnoge zanimljive stvari o planetama Sunčevog sistema, najnovijem teleskopu Džejms Veb, veštačkim satelitima, satelitskim stanicama, astrofotografiji i o pregršt drugih stvari. Najuzbudljivija predavanja su mi bila o planetama Sunčevog sistema i teleskopu Džejms Veb. Sa ogromnim zadovoljstvom bih se ponovo prijavila za učešće na kampu. To je prilika koju nikako ne bi trebalo propustiti, naročito ako ste zaljubljenik u zvezde, planete, svemir… i ako volite dobro društvo i uživate u prelepoj prirodi- navodi ona.

Zoran Tomić, jedan od osnivača Astronomskog udruženja Eureka, kaže da se kamp pokazao kao odličan, uprkos oblačnom vremenu.

-Nažalost, kad god mi kao udruženje nešto spremimo do savršenstva vremenski uslovi su tu da to ne učine takvim. Predavanja o svemirskim letelicama su bila posećena u postpunosti i zanimljiva. Slušalo se i o Sunčevom sistemu, pa svemirskim satelitima i stanicama, do toga kako ih možemo fotografisati i o svemirskom preduzetništvu. Atmosfera je bila odlična, jer su učesnici se družili, u večernjim satima smo imali projekcije filmova, a u nedelju na ponedeljak nebo se i razvedrilo na nekih pola sata tako da su mogli da posmatraju Mesec, Saturn i da vide deo noćnog neba, a u ponedeljak preko dana posmatrali smo Sunce gde smo uočili 7 sunčevih pegi-objašnjava Tomić.

Na kampu je učestvovalo 36 mladih, a naredne godine očekuje se još veći broj učesnika.

-Siguran sam da je ovo odličan povratak posle dve godine pauze kad smo kamp organizovali u virtuelnom svetu i odličan pokazatelj da je vreme da se na Jastrepcu napravi prostor za kampovanje. Verujem da ćemo sledeće godine barem za duplo uvećati broj učesnika na kampu- smatra Tomić.

Podsećamo, ovogodišnji kamp se realizovao u okviru LAP za mlade grada Kruševca uz finansijsku podršku grada Kruševca, kao i podršku Kancelarije za mlade, Centra za stručno usavršavanje i ovdašnje Turističke organizacije.

M. Stanković