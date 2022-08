U Okrugu 100 novoobolelih od korone

Tokom protekla 24 sata u Rasinskom okrugu korona virus potvrđen je kod 100 lica. Najviše novoobolelih, kao i do sada, je sa područja Grada Kruševca

Virus je za jedan dan potvrđen kod 81 lica iz Kruševca, 16 novoobolelih je iz Varvarina, troje iz Brusa. Novih slučajeva zaražavanja nije bilo u Ćićevcu, Aleksandrovcu i Trsteniku.

U Kovid ambulanti u Parunovcu juče je pregledano skoro 200 pacijenata, od čeka su više od tri četvrtine bili prvi pregledi. Na sreću, nije bilo pacijenata koji su iz te ambulante upućeni na bolničko lečenje.

Aktuelan soj virusa trenutno daje blažu kliničku sliku kod naizgled zdrave populacije, a komplikacije se javljaju većinom kod starijih osoba sa pridruženim bolestima.

S obzirom da se omikron soj virusa lakše prenosi, epidemiolozi savetuju nošenje maske u zatvorenom prostoru, kao i imunizaciju, za one koji to nisu učinili do sada.

D.P.