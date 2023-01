Mladi u Gradu: Naša „zlatna“ karatistkinja, Nevena Simić

Petostruka evropska, potom i svetska šampionka u karateu, dobitnica Vidovdanske povelje i tri puta sportistkinja godine Grada Kruševca. Sve to postigla je sa svojih 18 godina. Velika posvećenost sportu nije je sprečila da bude dobar đak, pa je osnovnu i srednju školu završila sa Vukovom diplomom. Trenutno je studentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

Karateom je počela da se bavi sa samo četiri godine i kako kaže, tada nije bila svesna da će je trčkaranje po maloj sali kasnije dovesti do velikih uspeha. Prava ljubav prema ovom sportu, rodila se sa osvajanjem prvog pehara na takmičenju.

–Bila je to neka vrsta motivacije koja me je povukla u svet profesionalnog sporta. Kako su godine prolazile i kako su se rezulatai nizali u okviru domaćih takmičenja, javila se želja da se okušam na međunarodnim prvenstvima. Sa svojih osam godina, otišla sam na prvo Evropsko prvenstvo– kaže Nevena Simić.

Sa tog takmičenja vratila se sa bronzanom medaljom i puno uspomena i doživljaja.

–To me je podstaklo da se još više trudim, da radim na sebi i da budem još bolja. Trud se isplatio. Na sledećem Evropskom prvenstvu okitila sam se zlatnom medaljom. Naravno, to me nije zaustavilo i zasitilo što se tiče takmičarkog duha. Još više sam trenirala i spremala se za takmičenja koja su rezltirala time da sam postala petostruka šampionka Evrope, od toga četiri puta zaredom– s ponosom ističe naša sugrađanka.

Priseća se da je gostujući tada u jednoj emisiji, izjavila da joj je želja da postane svetska šampionka:

–Za samo dve godine, uz naporne treninge, odricanja, prosut znoj i mnogo vremena provedenog u sali, uspela sam da odem na Svetsko prventsvo koja se odražavalo u Portugalu, u Lisabonu. Moja želja se na tom takmičenju osvarila. Postala sam svetska šampionka!

Nevena kaže da je zlatna medalja na ovako velikom takmičenju samo dokaz da kada neko nešto želi, ne postoji ni jedan razlog da ne se uspe u toj želji, samo ako je želja iskrena i dovoljno snažna.

Ova mlada i uspešna sportistkinja tri puta je proglašavana za sportistu grada Kruševca , a i dobitnica je Vidovdanske povelje.

– Do ovakvih rezultati ne bih uspela da dođem da nisam imala podršku porodice, prijatelja, a ponajviše trenera. Posebno sam zahvalna bratu koji je zaslužan što sam počela da se bavim karateom– navodi ona.

Kao važno ističe i to da dobar sportista mora biti i dobar đak:

–To je nepisno pravilo koje prati svakog sportistu i na koje nas trener stalno podseća.Osnovnu školu „Branko Radičević“ završila sam kao učenik sa Vukovom diplomom. Dobre ocene i znanje sam nastavila da stičem i kroz srednju Ekonomsko-trgovinsku školu, koju sam takođe završila sa istim uspehom.

Nevena je danas studentkinja Pravnog fakulteta Univerziteta u Kragujevcu.

– Nastavljam sa rezultatima i iz oblasti sporta i obrazovanja. Imam osamnaest godina, iza sebe sam ostavila bezbroj rezultata i uspeha, što je samo put ka još većim uspesima koje me očekuju kroz život– poručuje ova mlada i uspešna sportistkinja.

Inače, Nevena je u međuvremenu proglašena za juniorsku sportiskinju godine Grada Kruševca za 2022., te za karatistkinju godine.

D.P.

Ponosni na rad Kluba „Mladi u Gradu“

Tekst je nastao kao rezultat rada našeg Kluba „Mladi u Gradu“, koji okuplja mlade sugrađane koji predlažu teme, kojima će se naši mediji baviti, a ukoliko žele, učestvuju u kreiranju tekstova.

Cilj nam je da se na ovaj način čuje glas mladih, da oni postanu oni koji primećuju, ali i utiču na dešavanja u svom okruženju!

Mladi, ukoliko želite da nam se pridružite to možete učiniti slanjem poruke na mejl [email protected], ili preko društvenih mreža, fejsbuk stranice KrusevacGrad i instagram profila novinegrad.