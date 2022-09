Minimalna pobeda Crvene zvezde protiv Napretka

Zaslužena pobeda koju je Crvenoj zvezdi doneo Aleksandar Pešić u 68. minutu.

Zabeležila je Crvena zvezda i dvanaestu uzastopnu pobedu protiv Napretka, u 12. kolu Super lige Srbije. Minimalnu, ali potpuno zasluženu, s obzirom na to da su se dešavanja uglavnom zbivala ispred gola Nikole Petrića, koji je bio veoma siguran i svakako zaslužan što lider na tabeli nije slavio ubedljivije.

Zanimljivo je da su prvu prvu ozbiljniju šansu imali fudbaleri iz Kruševca. Bio je to slobodan udarac sa leve strane, Putičanina koji je leđima bio okrenut na nekoliko metara od gola lopta pogađa i stiže do Čečarića, ali je on previsoko šutirao.

Nakon toga je Crvena zvezda kreirala svoje šanse, dok se Napredak skoncentrisao na odbranu gola. Kruševljani su se posebno oslonili na svog najboljeg igrača na utakmici, Nikolu Petrića, koji je zabeležio više odličnih odbrana. A odbrana Napretka odolevala je koliko je mogla, ali to nije moglo da traje beskonačno. Igrao se 68. minut kada je Aleksandar Katai probio po levoj strani, a potom uz dosta sreće uputio loptu u peterac, gde se najbolje snašao Aleksandar Pešić i pogodio za vođstvo. Ispostaviće se i za konačan rezultat utakmice – 1:0 za vodeći tim na tabeli.

Napredak je ostao na 11 osvojenih bodova, što mu trenutno donosi 11. poziciju na tabeli. Zbog obaveza reprezentacije, sledeće kolo na programu je za dve nedelje, kada Napredak u Kruševcu dočekuje ekipu Kolubare.

CRVENA ZVEZDA – NAPREDAK 1:0 (0:0)

Stadion: Rajko Mitić. Gledalaca: 2.500. Sudija: Nenad Minaković. Strelac: Pešić 68. Igrač utakmice: Aleksandar Pešić

NAPREDAK (4-2-3-1): Petrić – Vukajlović, Kerkez, Đeković, Putinčanin – Krstić, Bolha – Čečarić, Mićin, Bastajić – Matić.

S.M., foto: FK Napredak