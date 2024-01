Menadžer godine – Tanja Milisković, direktorka kopanije Kromberg & Schubert

Regionalna privredna komora Rasinskog je danas, na Božićnom privrednom doručku organizovala uručenje nagrada onima koji su svojim radom i inovativnošću obeleželi prethodnu godinu kao najbolji, i koji su se nametnuli kao lideri i nosioci privrednog razvoja u Srbiji i Rasinskom okrugu

Nagrade su za šest kategorija: za doprinos razvoju lokalne zajednice, za izvoznika godine, za doprinos razvoju privatnog preduzetništva, za kvalitet proizvoda, za doprinos razvoju turizma, te nagrada za menadžera godine. Za menadžera 2023. godine proglašena je regionalna direktorka kompanije Kromberg & Schubert za Srbiju i Makedoniju, Tanja Milisković

– Svojim odgovornim odnosom prema poslovnim zadacima gospođa Milisković je uspela da utiče na unapređenje poslovnog ambijenta kako u Kruševcu, tako i na Balkanu. Zahvaljujući pokretračkoj energiji i trudu, ova komapnija u Kruševcu postiže najveću produktivnost, a slični rezultati ostvaruju se i u druge dve fabrike koje se nalaze u Makedoniji. Njen profesionalni integritet karakteriše, hrabrost da se suoči sa izazovima, a znanje i upornost je dovode do najboljih poslovnih odluka. Preporod kompanije podstaknut odgovornošću ove vredne i stučne menadžerke ogleda se u povećanom stepenu zadovoljstva zaposlenih koje gospođa Milisković doživljava kao članove svoje porodice. Otvorena je prema timu, sa kojim sarađuje, a pored profesionalnosti krasi je i istančan osećaj preciznosti kada je u pitanju podela poslovnih obaveza – saopšteno je u ime žirija na ovom skupu, nakon čega je Miliskovićki nagradu uručila Maja Marković, predsednica PKS-RPK.

– Ova nagrada je velika čast, ali i velika odgovornost, jer kada se ovakva nagrada nađe u vašim rukama vi morate svakog dana da je opravdavate. Privilegija je stajati ovde među toliko ostvarenih i inspirativnih ljudi u ovom poslu. Svi koji vole svoj posao znaju da se uspeh svodi na principe u koje verujete i za koje se zalažete. Kada sam došla u Kruševac imala sam viziju i znala sam da kompanija Kromberg & Schubert mora da bude dobar poslodavac svojim zaposlenima, bolji proizvođač svojim kupcima i bolji primer u zajednici jer mora da ispuni svoju ulogu postojanja. Svi smo mi deo jedne velike priče kroz koju se stvaraju mogućnosti, priče kroz koju je hiljadu ljudi dobilo najveću platu u životu. Hiljade ljudi sada mogu da priušte da odu na odmor, u pozorište, da kupuju stanove, kuće, automobile i da osnuju porodice. Mladi su dobili priliku da kod nas dobiju prvi posao i izgrade divne karijere. Za hiljadu ljudi imati dobar posao u mestu gde žive je pozitivna promena u njihovim životima, a u planu je još hiljadu radnih mesta. Verujem da svi koji smo ovde zato i radimo svoj posao, jer nam daje priliku da radimo nešto dobro i mnogo veće od svih nas pojedinaca. Svim kolegama veliko hvala za sve što rade svaki dan, i za sve što jesu, a meni su mnogo, oni su moja snaga, motivacija, inspiracija i moja najveća nagrada – rekla je Miliskovićka.

Pri dodeli nagrade privrednim društvima, posebno se vrednuju sledeći kriterijumi: povećanje ukupnog prihoda, rast broja zaposlenih, povećanje izvoza, uvođenje novih tehnologija i inovacija, unapređenje zaštite životne sredine i primena koncepta društveno odgovornog poslovanja. Poštujući ove kriterijume, Komsija za dodelu nagrada je Nagradu za doprinos razvoja turizma dodelila „Vinariji Smiljković 90“ iz Drenče kod Aleksandrovca, a nagradu je primio Vladimir Smiljković. Njegov otac Predrag je poveden porodičnom tradicijom, 2004. godine postavio zasad vinove loze na površini od 2 i po hektara, a svoj pun cilj – osnivanje vinarije, ova porodica je realizovala 2018. godine. Zbog kućne tradicije i velike ljubavi prema rodnom kraju i vinu, u svoju rodnu Župu se vratio Vladimir, kako bi zajedno sa ocem, pokrenuo ozbiljnu proizvodnju vina. Ova vinarija, godišnje proizvede oko 15 hiljada buteljki vina, u planu je da se prozvodni kapaciteti dupliraju kao i da izgradnja apartmana za turiste i posetioce vinarije.

Nagradu za doprinos razvoju privatnog preduzetništva dobila je kompanija „Spasić farm“ iz Stalaća, a nagradu je primila Nevena Spasić, predsednica kompanije. Reč je o porodičnoj kompaniji koja svoje početke beleži od 1995, a bavi se živinarstvom. U ovom preduzeću neprestano se ulaže u novu opremu, a pored prodaje na domaćem tržištu, roba se izvozi i u države u okruženju. Ova kompanija godišnje isporuči nekoliko miliona embriona institutu Torlak, za proizvodnju vakcine protiv gripa. Ova uspešna firma, trenutno zapošljava 30 radnika, a u planu je proširenje kapaciteta.

Nagrada za kvalitet proizvoda dodeljena je Slavoljubu Peciću ispred kompanije Budim grad iz Budilovine kod Brusa, još jednoj porodičnoj kompaniji koja se bavi gajenjem, otkupom, zamrzavanjem i preradom voća. Raspolažu izvoznim kadrom kao i opremom koja garantuje kvalitet finalnog proizvoda, a godišnje proizvedu 4 do 5 hiljada tona različitih vrsta voća. Ovo preduzeće vodi računa o bezbednosti hrane i poseduje sve neophodne sertifikate. Kompanija broji 65 stalnih zaposlenih, kao i 30 do 50 sezonskih radnika.

Klub privrednika Kruševac dobio je Nagradu za doprinos razvoju lokalne zajednice, a nagradu je primio Dragan Anđelković direktor kompanije „Viva 92“. Ovo neprofitno udruženje, svoje aktivnosti u velikoj meri usmerava na oblast društveno odgovornog poslovanja, a veliki broj donacija je obezbedilo za renoviranje i stvaranje što boljih i humanijih uslova u Opštoj bolnici Kruševac, a tokom perioda korone, ovo udruženje aktivno se organizovalo u nabavljanju neophodne medicinske opreme. Kako je rečeno u obrazloženju žirija: „Ponosni smo što u našem gradu postoji jedno ovakvo udruženje, koje svojim plemenitim delima predstavlja primer koji svi treba da sledimo, a imajući u vidu značaj koji ovaj Klub predstavlja za zajednicu, smatramo da je ova nagrada prilika da se zahvalimo Klubu za etičko delovanje i stvaranje boljeg okruženja za sve nas“.

Nagradu za uspešno izvozno preduzeće dobilo je preduzeće „PP Petoletka“ iz Trstenika, a nagradu je primio generalni direktor Ljubisav Panić. Ovo preduzeće razvija, proizvodi i prodaje i pruža usluge servisiranja hidrauličnih, pneumatskih i elektro uređaja i sistema za ugradnju u vozila. Iz Priveredne komore obrazlažu da ovo preduzeće poseduje dve bitne pozitivne karakteristike dobra bonitetna ocena, koja dodatno jača ugled domaćem i inostranom poslovnom okruženju, kao i poverenje onih sa kojima ovo preduzeće sarađuje. Više od 80 odsto proizvoda koje proizvede ova firma plasirano je na stranom tržištu, a trenutno upošljava oko 800 radnika.

Inače, ova manifestacija tradicionalno se organizuje već deceniju, sa idejom da se u jedinstvu, zajednici, ljubavi i slozi, u skladu sa hrišćanskim vrednostima, započne novu poslovnu godinu sa partnerima i saradnicima, privrednicima Rasinskog okruga, kao i crkvenim velikodostojnicima, predstavnicima lokalnih samouprava, organizacija i institucija grada i okruga.

Takođe, ovo je prilika da poslovna zajednica razmeni svoja iskustva iz prethodne godine, kao i ideje za nove poslovne korake.

Da je uprkos brojnim geopolitičkim izazovima koji utiču na fragmentaciju privrede u celom svetu, privreda Rasinskog okruga, zahvaljujući sposobnosti prilagođavanja lokalnih privrednika novim okolnostima, pokazala visok stepen otpornosti i fleksibilnosti, smatra Maja Marković, predsednica PKS-RPK.

– Spoljnotrgovinska razmena Rasinskog okruga za prvih deset meseci protekle godine, trostruko je veća u odnosu na isti period 2012. godine. Privrednici našeg okruga beleže odlične rezultate i ulažu sve veći trud i rad u svoje postojanje u nove proizvode, podižu lestvicu svojih profesionalnih ciljeva, unapređuju poslovne procese i organizaciju i zalažu se za zajednicu u kojoj žive i rade. U našem okrugu postoji preko 12 hiljada privrednih subjekata, a još jedan dodatni pokazatelj je pad nezaposlenosti. Poslovni ambijent je tokom prošle godine i na polju investicija zadržao kontinuitet u koji vredi ulagati, zahvaljujući sinergiji i timskom radu svih institucija na lokalu, a i državnom nivou, i neumornom zalaganju našeg Kruševljanina, Bratislava Gašića, kao i redovnim aktivnostima Vlade Republike Srbije – poručila je Markovićka u svom obraćanju.

Naglasila je i da domaće i strane kompanije u sve većem broju prepoznaju povoljno poslovno okruženje u okrugu, prvenstveno zbog izgradnje Moravskog koridora.

– Povećanje broja investicija u našem okrugu doprinosi i mere podrške Vlade i lokalnih samouprava, preko kojih se značajna sredstva opredeljuju za privredu. U godini za nama privrednici su ostvarili značajne investicije , kako u oblasti modernizacije tehnološko-proizvoljnih procesa, tako i u polju proširenja proizvoljnih kapaciteta. Na Vidovdan prošle godine, postavljen je kamen temeljac, za veliku porodičnu kompaniju Luss Textile, gde se očekuje investicija od 9 miliona evra i 500 novih radnih mesta. Najveća domaća kompanija, Trayal korporacija AD Kruševac, pomaže lokalnu zajednicu i veliku pažnju posvećuje boljim uslovima svojih zaposlenih i biće prva u Rasinskom okrugu koja će u sklopu kompanije imati vrtić. Takođe, kompanija Kromberg & Schubert proširuje svoje proizvodne kapacitete za 10.000 m 2 , i zaposliće 1000 radnika. Kompanija DS Smith Packaging, uložila je 16 miliona evra u inovativna rešenja za pakovanje i zaposliće još 40 radnika.

Pored sumiranja rezultata iz prošle godine, predsednica PKS-RPK je najavila da je glavni prioritet u budućnosti povezivanje kompanija u regionu i na globalnom nivou, a da će u tome ključnu ulogu imati aerodrom Rosulje i izgradnja brze pruge Beograd-Niš, nova tržišta, nove šanse za privredni razvoj i investicije.

Na nivou države u budućem periodu nas očekuju ozbiljne pripreme za organizaciju manifestacije „Ekspo 2027“, međunarodne izložbe koja je jedinstvena prilika za promociju našeg okruga, njegovih privrednih, turističkih i kulturnih potencijala, ali i uključivanje privrednika našeg okruga u izgradnju infrastrukture za realizaciju ovog projekta. Svi naši rezultati da zajedno rastemo stvarajući poslovni ambijent za uspeh i prosperitet. Privrednicima čestitam na sjajnim rezultatima, i želim da naš okrug bude mesto sve većeg privrednog razvoja. Na kraju ovog govora, ali na početku svih naših budućih poduhvata, neka nam u ovo vreme previranja i izazova, Hristova ljubav, zajedništvo i čovečnost budu zvezde vodilje, a anđeoska pesma nek nam otvori sva vrata na koja ćemo kucati u novoj godini. Slava na visini Bogu, i na zemlji mir među ljudima. Mir Božiji, Hristos se rodi!

Predsednik Skupštine Privredne komore Srbije i generalni direktor Trayal Korporacije Miloš Nenezić obratio se privrednicima uz reči da će godina koja je pred njima biti izazovna, ali da će u njoj biti povećana minimalna cena rada, ali da je neophodno očekivati i bolje uslove privređivanja, te smanjiti bankarske birokratske procedure.

– Ušli smo u januar, a sa njim je došlo i do povećanja minimalne cene rada, a taj trend će se nastaviti. Svi smo svedoci koliko su cene svega porasle, a pravi poslodavac želi da ima zadovoljnog radnika, a da bi radnik bio zadovoljan bitno je da ima dobru zaradu, ali i adekvatne uslove rada. To je ono što će se tražiti od poslodavaca i ove, ali i sledeće godine, jer koliko god da se naša minimalna zarada uvećala, ona i dalje nije visoka. Sa druge strane treba očekivati i bolje uslove privređivanja, zbog toga je neophodno da se birokratija smanji na minimum, i zato će Unija poslodavaca zajedno sa Privrednom komorom ove godine imati udarac na banke, jer one moraju svojim uslugama više da izlaze u susret i građanima i poslodavcima. I u narednom periodu će se Privredna komora boriti da omogući što bolje uslove privređivanja, kako bi privrednici imali što bolje uslove, a samim tim i radnici i cela lokalna samouprava.

Kao generalni direktor Trayal korporacije Nenezić je najavio da će ove godine biti ova fabrika zaposliti 135 radnika, simbolično, po broju godina osnivanja.

– Planiramo da širimo poslovanje, a prethodnu godinu smo završili sa rekordnim prihodom, prešli smo 70 miliona evra proizvedene, prodate i naplaćene robe. Time smo skoro sasvim „izlečili“ korporaciju od prethodnog perioda koji je obeležila privatizacija, ali i od onih dugova iz devedesetih godina. U narednoj godini očekujemo još veću prodaju, a takođe, planirali smo da u okviru naših redovnih sponzorstava sportskih klubova, odvojimo milion evra za sport za klubove koji to zaslužuju. U našem gradu ukupno u svim sportovima ima registrovano 66 klubova, a u njima se sportom bavi 10 hiljada mladih ljudi. To znači da je nama neophodna i sportska infrastruktura. Puno toga je urađeno zahvaljujući Bratislavu Gašiću, ali nažalost, mi smo toliko bili potonuli, da po mom mišljenju sa svim tim što je urađeno za sport, nama je potrebno još. Najpotrebnija na je sportska hala, i još nekoliko terena – rekao je Nenezić i poželeo privrednicima srećnu poslovnu godinu.

Njegovo Preosveštenstvo Episkop kruševački gospodin dr David pozdravio je privrednike i čestitao im Božić, a potom je pročitao poslanicu Božićnu poslanicu Profirija, Arhiepiska pećkog, Mitropolita beogradsko-karlovačkog i Patrijarha srpskog, nakon čega mu je uručen prigodan praznični poklon.