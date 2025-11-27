Međunarodni dan drame/pozorišta i obrazovanja

Postavljeno: 27.11.2025

Svake godine u celom svetu 27. novembra obeležava se Dan drame/pozorišta i obrazovanja. Nosilac i pokretač ovog događanja je Međunarodna asocijacija za dramu/pozorište i obrazovanje IDEA koja okuplja više od 90 zemalja članica

Centar za dramu u edukaciji i umetnosti CEDEUM, Nacionalni centar IDEA u Srbiji, prenosi poruku predsednika ove svetske organizacije kako bi ona došla do svih onih koji deluju i daju svoj doprinos ovoj vrednoj i značajnoj oblasti.

Poruka je prosleđena brojnim pojedincima, institucijama, organizacijama, udruženjima, grupama…da je dobiju, pročitaju, objave, istaknu, proslave ovaj dan… i da je dalje proslede šireći krug i uključujući u njega sve one kojima ova oblast otkriva, otvara i nudi kreativno i podsticajno odrastanje ili profesionalan rad.

