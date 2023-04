Kruševljanin Uroš Ristić povezao tehnologiju i trening

Maturant kruševačke Ekonomsko – trgovinske škole, Uroš Ristić (18) najmlađi je personalni trener koji poseduje stručan nivo znanja za biomehaniku i biohemiju. Za sebe kaže da je neko ko ne odustaje nikada i smatra da svaka situacija ima rešenje. Trenutno radi na aplikaciji koja predstavlja budućnost čitavog urbanog društva, kako fizički, tako i mentalno.

Aplikaciju koju želi da plasira nazvao je Fitty i ona će biti od velike pomoći mladim osobama da što efikasnije i produktivnije iskoriste vreme tako što će se baviti sportom i istovremeno moći da se paralelno bave i nekim drugim zanimanjima.

-Moja buduća aplikacija će se zvati Fitty. Na ovu ideju sam prvobitno došao kombinovanjem stvari koje volim – tehnogije i treninga. Skeniranjem problema u svetu ili na samom tržištu, SWOT analizom svoje ideje i konkurenata, uvideo sam slobodan prostor za ovu aplikaciju – kaže Uroš Ristić za novine Grad.

Ono što ga je podstaklo da napravi aplikaciju Fitty su tri glavna problema, šematski napravljene dosadašnje aplikacije, neukost personalnih trenera i preopširnost društvenih mreža. Kako kaže on je našao rešenje za sve te probleme kreirajući pomenutu aplikaciju:

– Ova tri problema sam rešio sa tri osnovne usluge moje aplikacije. Prva usluga je Fitty You – vaš virtualni personalni trener, kome dajete sve informacije kao i pravom personalnom treneru – sve od ciljeva, preko ishrane, pa čak do povreda i dijagnoza koje imate, a on će vam sastaviti vaš idealni plan treninga i ishrane za vas. Ali to nije sve – možete slušati muziku uz motivaciju u samoj aplikaciji, povezati se na smartwatch, pratiti vaš napredak i još mnogo toga, poseduje baš sve što je idealno za vas i vaš trening-objašnjava naš sagovornik.

Druga usluga je Fitty Learn – Akademija za personalne trenere, koja ima za cilj da prenosi znanje o pametnom odabiru vežbi, ishrani, motivaciji i svemu što jedan personalni trener treba da poseduje i usluga Fitty Net, koja podrazumeva novu generaciju društvenih mreža

-Društvena mreža za tržišta „Wellness & Fitness“ i motivaciju – jedno od najvećih tržišta današnjice, svakim danom je sve veće. Na ovoj društvenoj mreži se nalaze „vaši ljudi“ – svi oni koji dele isti hobi sa vama, vežbanje, sport, motivaciju, ljudi koji prodaju proizvode za ovu industriju – sve ono što vas zanima u ovom „svetu“- navodi Ristić.

Ističe, da je aplikacija namenjena i deci, ali i mladim majkama:

– Postoji opcija i za malu decu – Fitty: Kiddy Fun. Sve veća je pojava gojaznosti u ranijim godinama kod dece. Uz pomoć ove usluge, npr. majka bi sa svojim detetom uz zabavne vežbe provela neko vreme sa njim vežbajući i time bi se smanjila ta učestala gojaznost.

Urošu su odobrena sredstava od Grada Kruševca za lansiranje aplikacije i navodi da je pitanje trenutka kada će ona otpočeti sa radom. Nedavno je sklopio i partnerstvo sa kruševačkim Biznis Inkubatorom.

U budućnosti bi voleo da vodi svoja preduzeća, ali pre svega da upiše fakultet u oblasti marketinga:

– Planiram da budem uspešan, da vodim svoja preduzeća. Trenutno radim marketing na internetu (digitalni marketing), kako za lokalno, tako i za strano tržište. Planiram da upišem fakultet u ovoj oblasti – planira Uroš Ristić.

M. Milošević.