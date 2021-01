Kruševački boks – povratak na staze slave

Mladi bokseri iz boks kluba “Kruševac 037” krenuli su stopama zlatnih bokserskih generacija ovog grada i postigli odlične rezultate u prethodnoj sezoni. Vuk Vukajlović i Nemanja Mijajlović osvojili su zlatne medalje na Državnom prvenstvu Srbije, dok je Marko Zlatić osvojio treće mesto. Njihov trener, Dragiša Milojević kaže da su oni izuzetno talentovani sportisti pred kojima je svetla budućnost i da se nada da će i grad to prepoznati

Boks klub “Kruševac 037” postoji već četiri godine, osnovao ga je Dragiša Milojević, nekadašnji trener bokserskog kluba 14.oktobar.

– Boks u Kruševcu ima tradiciju dugu preko 70 godina i važno je da se ta tradicija sačuva. Kada je pre pet godina stari klub bankrotirao i izgubili smo prostorije kod Kosturnice, na nagovor trenera i kolega iz drugih gradova, ali i dece koja su htela da nastave sa treninzima formirao sam novi klub – kaže on.

Milojević ističe da je svaki početak težak, ali da su već prve godine krenuli sa takmičenjima i ozbiljnijim treninzima što je dovelo do odličnih rezultata u 2020. Članovi ovog kluba takmiče se u regionalnoj, šumadijsko-pomoravskoj ligi u kojoj su zauzeli 2. mesto.

– Iza naših boksera su sati velikog truda i rada. Prošle godine smo zbog toga postigli fenomenalne rezultate, kakvi nisu postignuti od kad postoji boks u Kruševcu. Vuk Vukajlović je osvojio zlatnu medalju na Državnom prvenstvu Srbije u kategoriji do 54kg, a Nemanja Mijalović je osvojio zlato u kategoriji do 70kg. Marko Zlatić je osvojio treće mesto na Državnom prvenstvu za omladince do 18 godina, izgubivši u finalu od prvaka države. U ligi je sve mečeve dobio bez poraza, a 4 je dobio klasičnim nokautom – navodi Milojević.

Mijajlović i Vukajlović, četrnaestogodišnjaci, učenici OŠ “Dositej Obradović” i “Jovan Jovanović Zmaj”, treniraju boks već dve godine. Njihov uspeh na Državnom prvenstvu, ostaće zabeležen kao jedinstven u istoriji osnovnih škola koje pohađaju, jer niko pre njih nije osvojio zlato na državnom sportskom takmičenju. Vukajlović kaže da mu boks mnogo znači. Voli da trenira i sebe u budućnosti vidi kao boksera.

– Dobar je osećaj kad pobediš, a kad izgubiš opet imaš još veću motivaciju. Tremu imam samo dok uđem u ring, čim krene borba ona nestaje. Treniram dva sata svakog dana i za ovaj sport je potrebno puno odricanja. Mojim drugarima je zanimljivo što treniram boks pa su neki krenuli da treniraju, ali su brzo odustali jer im je bilo teško – navodi on.

Njegov drug sa treninga, Mijajlović kaže da je sebe pronašao u boksu, i da se jedini u školi bavi ovim sportom.

– Privlači me borba, zato sam i odabrao boks, mislim da imam srca da uđem u ring da se borim. Boks mi mnogo znači, inspiriše me da više napredujem i da budem što uspešniji u sportu. Drugari su ponosni na mene, čestitaju mi posle svakog meča, kao i nastavnici – ističe on.

Trener i predsednik Kluba, Milojević, kaže da je ponosan na ovako dobre rezultate u ligi, jer pokazuju da ni pandemija korone i otežani uslovi treniranja nisu mogli da zaustavi mlade boksere.

– U više navrata je sala bila zatvorena, trenirali smo napolju, kod mene na terasi, uspeli smo nekako. Možda sam se zbog korone još više posvetio deci koja su išla da se takmiče na Državnom prvenstvu, tako da su napravila sjajne razultate – ističe on.

Po njegovim rečima, da bi se formirao uspešan bokser potrebno je 5 godina, a od ova dva momka očekuje velike stvari u budućnosti i nada se da će grad prepoznati njihov talenat.

– Oni su veliki potencijali i siguran sam da će u dogledno vreme uzeti medalju sa nekog evropskog ili svetskog takmičenja. Nadam se da će i Grad Kruševac da prepozna značaj boksa. Naši mladi bokseri su dobili stipendije od Bokserskog saveza za 2021, ali značilo bi nam kada bismo dobili novac i iz Fonda za podsticanje mladih talenata u Kruševcu, za koji smo konkurisali. Finansijska sredstva su nam neophodna da bismo mogli da nastavimo sa takmičenjima, naše ambicije su velike – kaže on.

Milojević takođe navodi, da zbog nedostatka finansijskih sredstava u Kruševcu nije moglo da se održi jedno kolo lige, koji su oni kao klub bili u obavezi da održe.

– Treninzi su besplatni za sva maloletna lica. Seniori plaćanjem članarine pomažu rad našeg kluba. Troškovi nisu mali, plaćamo kotizaciju za učešće u ligi, osiguranje takmičara, registraciju takmičara, specijalističke preglede na 6 meseci, opremu za takmičare koja je izuzetno skupa i troši se brzo – objašnjava on.

Boks klub Kruševac ima 17 registrovanih takmičara od čega su 5 devojke. Najmlađi član kluba ima 11 godina, a za sve do 18 godina upis je besplatan.

