Kruševac: U toku konkurs za Rok kamp za devojčice

Rok kamp koji će ove godine biti organizovan u Kruševcu, od 11. do 17. jula, namenjen je devojčicama uzrasta od 11 do 14 godina, bez obzira na prethodno muzičko obrazovanje i iskustvo. Poziv je otvoren do 5. juna za devojčice iz cele Srbije koje žele da se bave rok muzikom, da nauče osnove sviranja gitare, bubnjeva ili klavijatura, te osnove produkcije i snimanja zvuka. Bendovi formirani uz pomoć mentorki, predstaviće se kruševačkoj publici poslednjeg dana kampa, na bini ispred Kulturnog centra

Prema rečima Katarine Mitić Minić iz Kolektiva mladih žena Femix, organizacije koja već šestu godinu zaredom i svaki put u drugom gradu organizuje „Rok kamp za devojčice“, reč je o neprofitnom programu koji okuplja devojčice iz cele zemlje, sa ciljem afiramcije i promocije ženskog stvaralaštva u muzici i kulturi.

– Projekat je jedinstven u ovom delu Evrope, a ideju da ga pokrenemo dobile smo prilikom boravka u Švedskoj, gde takvi kampovi već dugo godina odlično funkcionišu. Krenule smo sa radionicama bubnjeva, zbog kod nas snažno uvreženog rodnog stereotipa da bubnjevi nisu za žene, da bismo kasnije pokrenule i ceo kamp – kaže naša sagovornica.

Kao i na svakom početku, kako navodi, potrebno je bilo vreme da zajednica prepozna ovaj projekat kao pozitivnu stvar.

– Na sreću, ubrzo smo bile prepoznate kao organizacija koja kroz ovaj projekat radi na podsticanju rodnoravnopravne kulturne scene, što jeste jako važno za naše celokupno društvo. Statistika koja je pokazala da samo 6,5 posto žena čini našu alternativnu muzičku scenu iz 2016. godine kada smo počinjale organizaciju Prvog rok kampa za devojčice, bila nam je samo još veći podsticaj da radimo dobru i pravu stvar. Kroz ovaj projekat radimo sa devojčicama uzrasta od 11 do 14 godina, zato što su to godine kada im je posebno potrebna podrška kako bi, ukoliko to žele, nastavile da se bave muzikom u najrazličitijim kontekstima – kaže ona.

Tokom sedam dana trajanja kampa, učesnice će imati prilike da nauče osnove ili usavršavaju sviranje električne gitare, bas gitare, bubnjeva ili klavijatura, kao i snimanja zvuka i koncertne produkcije. Takođe, deo programa su i radionice instrumenata, pevanja, pisanja tekstova, komponovanja, te upoznavanja sa muzičkom i tehničkom opremom.

Kako je u završnici kampa planiran i koncert na kome će se predstaviti učesnice u bendovima koje će formirati uz podršku mentori, u okviru obuke sa polaznicama će se raditi i na savladavanju treme i pripremi za javni nastup.

– Iako posedovanje instrumenta nije uslov za učešće na kampu, devojčice koje imaju svoj instrument mogu da ga ponesu i da na njemu sviraju. Ono što je važno je da su muzikalne i da imaju osećaj za ritam, a posebno su dobrodošle one koje žele da se bave rok muzikom a do sada nisu imale priliku da to svoje interesovanje razviju – navodi Katarina, naglašavajući i to da nacionalnost, veroispovest i fizičke karatkteristike neće biti povod za diskriminaciju, ali da je važno da devojčica razume srpski jezik i da ima fizičke mogućnosti da svira izabrani instrument.

Više informacija o načinu prijave i konkursu, mogu se pronaći na sajtu Rok kampa za devojčice, gde se nalazi i onlajn prijavni formular koji popunjava roditelj ili zakonski staratelj. Osim osnovnih podata, devojčica odgovara na nekoliko pitanja na temu muzike, kroz kratak video koji će biti iskorišćen samo u svrhu konkursa i neće biti javno objavljen.

Fotografije i video materijali koji budu napravljeni na samom kampu dobiće svi učesnici, a kao ohrabrenja drugim devojčicama da se bave muzikom, ali i najava za sledeće izdanje kampa, biće objavljeni u medijima i na društvenim mrežama.

Broj učesnica je ograničen na tridesetak devojčica, koje će kasnije biti podeljene u bendove. Iz Kolektiva mladih žena Femix pozivaju buduće mlade rokerke da se prijave, a posebno devojčice iz manjih mesta. S obzirom na ograničene kapacitete, vršiće se selekcija prijavljenih učesnica, ali organizacioni tim Rok kampa za devojčice uvek podstiče one devojčice koje možda ne prođu ovogodišnju selekciju, da se prijave sledeće godine.

Inače, Kolektiv mladih žena FEMIX, postoji preko 10 godina i sarađuju sa velikim brojem organizacija, kolektiva, umetnica i umetnika. Osnovali su ga mladi, prvenstveno mlade žene, razvijajući programe i projekte u oblasti kulture, rodne ravnopravnosti i unapređenja položaja mladih.

D.P.

FOTO: Iva Masić, Kolektiv mladih žena Femix