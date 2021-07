Kruševac dobija magnetnu rezonancu krajem septembra

Nakon što je kompletno renovirana Radiološka služba u zgradi Dijagnostičkog centra, obezbeđen je i nov skener i rendgen aparat, a prema najavama iz kruševačke Bolnice, Služba će krajem septembra dobiti i magnetnu rezonancu

Prema rečima Gordane Perčević, načelnice Radiološke službe, pacijentima su sada na raspolaganju dva skenera, četiri fiksna i tri mobilna rendgen aparata, mamograf, ultrazvučni aparat, a nakon što bude stigla, i magnetna rezonanca, Služba će biti kompletno opremljena novim, najsavremenijim dijagnostičkim aparatima.

– Novi rendgen aparat obezbeđen je preko resornog ministarstva, a skener je donacija iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Reč je o 64-oro slajsonom skeneru koju je savremeniji i sa više dijagnostičkih opcija od ovog koji smo do sada imali – kaže doktorka Perčević, dodajući da bi prema obećanjima iz resornog ministarstva, magnetna rezonanca trebalo da stigne za tri meseca, za potrebe pacijenata iz Kruševca i Rasinskog okruga.

Zanovljena dijagnostička oprema omogućiće da pacijenti još kraće čekaju na neophodne preglede.

– Za skener i do sada nije bilo listi čekanja kao što je to primer u nekim drugim zdravstvenim ustanovama, gde se na snimanje čeka i po pet, šest meseci. U Radiološkoj službi kruševačke Opšte bolnice svi pacijenti su i do sada pregledani u zakonskom roku koji je Ministarstvo propisalo, a koji iznosi 45 dana, mada se obično čeka kraće od tog perioda. Što se rendgena tiče, zakazivanje je obično danas za sutra, nekada i istog dana, a najduže pet do šest dana, u zavisnosti od hitnosti – kaže načelnica, dodajući da se u ovoj Službi radi i ultrazvučna dijagnostika, te mamografski pregledi.

Na godišnjem nivou, prema rečima doktorke Perčević, godišnje oko 12.000 pacijenata bude pregledano na skeneru, odnosno, obavi se oko 24.000 pregleda.

– Istovremeno, uradi se i između 30 i 40 hiljada rendgen snimaka, od 2,5 do 4 hiljade ultrazvučnih pregleda, najmanje mamografija, oko hiljadu na godišnjem nivou, a razlog što ih je toliko je taj što se u ovoj Radiološkoj službi rade samo dijagnostičke mamogafije – objašnjava naša sagovornica.

Inače, Radiološka služba koja se nalazi u prizemlju zgrade Dijagnostičkog centra, na površini od oko 450 kvadrata, nedavno je rekonstruisana a sredstva za te radove u iznosu od oko 10 miliona dinara obezbedio je Klub privrednika Kruševac. Uz krečenje, zamenjena je kompletna stolarija, postavljeni su novi podovi i nova instalacija.

D.P.