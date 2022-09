Krava Lejla pobednica Poljoprivrednog sajma

Dejan Miladinović iz Velikog Šiljegovca, vlasnik krave simentalske rase po imenu Lejla koja je, u kategoriji goveda, odlukom žirija i ove godine proglašena za pobednicu ovogodišnje, 21. Regionalne izložbe u govedarstvu, stočarstvu i kozarstvu, održane u okviru 14. Poljoprivrednog sajma na Kvantaškoj pijaci. Ovogodišnji sajam okupio je najveće proizvođače stočne hrane, sredstava za prihranu i zaštitu bilja, semenske robe, poljoprivredne mehanizacije, opreme i alata

-Lejla je tri puta bila na sajmu i tri puta je i pobedila. Prošle godine je pobedila u klasi krava, a pretprošle u klasi prvotelki, ona je 2016. godište, i do sad je otelila četiri teleta-kaže Dejan Miladinović iz Velikog Šiljegovca, koji je četvrta generacija u porodici koja se bavi stočarstvom i koja trenutno broji preko 100 bikova i krava.

Ovo priznanje mu dosta znači, zato što se iza njega krije veliki trud.

-Treba da se sklope kockice, pre svega dobra hrana, držanje, genetika, a oni koji se o kravama brinu da to dobro čine, kad sve to sklopite u jednu celinu dolazi do uspeha-smatra Miladinović.

Pored 21. Regionalne izložba u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, na Sajmu poljoprivrede birao se i najlepši slavski kolač i srpsko tradicionalno jelo, te najuređeniji seoski izlog. Održano je i takmičenje u kotilićima, na kome se nadmetalo 15-tak ekipa sa teritorije cele Srbije.

Na Sajmu su mogli da se pazare raznovrsni proizvodi, rukotvorine, rakija, zimnica, med i džem, ali i cveće, baštenska oprema, seme i sredstva za zaštitu bilja. Sajam je otvorio pomoćnik ministra za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Aleksandar Bogićević.

-U Rasinskom okrugu se poljoprivreda razvija veoma brzo, a za to su zaslužne, pre svega Lokalna samouprava, Grad Kruševac i saradnja sa Ministarstvom poljoprivrede. Imali smo dosta zajedničkih projekata, nadam se da će Sajam iz godine u godinu biti sve bogatiji i brojati sve više izlagača-rekao je Bogićević.

Aleksandar Jovanović, zamenik gradonačelnice Kruševca, rekao je da Sajam iz godine u godinu raste.

-Poljoprivreda je stub svakog sela, a svako selo je stub svakog grada i države, a mi se kao Grad trudimo da pomognemo poljoprivredne proizvođače-naveo je on.