Kosturnica bez struje do 12h

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, danas će do 15h bez vode biti Strahinjićeva ulica i porta Crkve Lazarice, deo prigradskog naselja Bivolje, ulica Volterova (od Bivoljske do Rasine), Milana Rakića i prateće ulice.

Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže, danas će do 15h bez vode biti ulica Filipa Višnjića u Lazarici.

Zbog visokih dnevnih temperatura za ovo doba godine, centralno grejanje neće biti uključeno tokom celog dana, kotlovi će biti loženi po potrebi i uglavnom u ranim jutarnjim časovima, odluku je donelo rukovodstvo Gradske toplane.

Zbog radova na elektromreži bez električne energije danas će do 10:30h biti deo Obilićeve i Kosančićeve ulice, kao i deo ulice Luke Ivanovića. Deo Trga Kosturnica sa pripajajućim ulicama bez električne energije biće do 12h, a do 15h bez stuje će biti naseljeno mesto Poljaci.