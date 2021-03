U pečenjari “Džudža plus” vlasnika Dragana Petrovića u Ulici Nikole Tesle, kome ne manjka majstorstvo u pripremi prasećeg i jagnjećeg pečenja, zbog virusa korona drastično je opalo interesovanje za kupovinu. Ovaj majstor nad majstorima za kvalitetan zalogaj tvrdi da je pandemija i te kako negativno uticala i na rad ove čuvene pečenjare

– Sada jedva prodam pečenje jednog praseta, a pre ovog zla koje je ceo svet snašlo, malo je bilo i prase u jagnje. Sada je to misaona imenica – žali za pređašnje vreme Dragan Petrović.

U to, kako on kaže zlatno doba, događalo se da je morao da odbija naručioce, jer nije bio u stanju svima da udovolji.

– Kvalitet i dobra usluga, bilo da ljudi dođu u pečenjaru ili telefonom naruče šta žele, uslov su dobrog rada. Mi smo se ovde po tome dokazali od prvog dana. Međutim, iz dana u dan sve je manje interesovanje. Nisam siguran dokle će sve ovo trajati, ali sam siguran da smo uvek bili u službi naroda i da sada zbog virusa svi ispaštamo. Mirimo se sa tim, očekujući bolje dane, pre svega po zdravlje naših sugrađana i prinuđeni smo da radimo korigovano, u manjim količinama, jer od toga živimo i izdržavamo porodicu – objašnjava Dragan Petrović.

Lj. Marković

Korona prepolovila prodaju pečenja – žale se kruševački majstori

