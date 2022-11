Komentar: Ruženje fudbala

Remi fudbalera Napretka 0:0 protiv Čukaričkog sa Banovog brda iz Beograda, na svom terenu, različito se tumači među ljubiteljima fudbala pod Bagdalom. Po jednima dobro je što domaći tim nije izgubio od gostujuće ekipe, ali većina podseća da pri ovom rezultatu oba tima gube po dva boda. To nije prvi slučaj crveno-belih iz Kruševca, jer su u prethodnom meču osvojili istim rezultatom bod u Beogradu protiv Voždovca.

Što se same igre tiče bilo je to ruženje fudbala, ni jedan sastav nije prikazao igru dostojnu najelitnijeg društva u kome se nalaze. Domaćin je srećom imao na golu Petrića, i on je čini se, bio jedina svetla tačka ove fudbalske priče. U svakom slučaju, važno je to što se pri ovakvom rezultatu gube dva boda. Doduše i za jednog i za drugog protivnika.

Onaj remi protiv Voždovca je delovao, čini se, pozitivno na jedini superligaški fudbalski klub u Kruševcu. Tim pre, što je Napredak zadnjih godina od beogradskih klubova redovno gubio susrete, i retko ko pamti kada je poslednji put pobedio Voždovac ili Čukarički.

Ovim remijem, smatramo da su zadovoljni gosti, jer vraćaju se u Beograd sa osvojenim bodom, a da nisu primili, doduše ni postigli gol u mreži rivala.

Stručni štab na čelu sa šefom Dušanom Đorđevićem valjalo bi na dalje da više radi na uigravanju tima i doterivanju forme, koja bi omogućila Napretku da se do kraja šampionata ne nađe u nezavidnom položaju u odnosu na druge klubove ovog ranga.

Da do toga ne bi došlo moraće da ozbiljnije prilaze svakom meču, pogotovu na svom terenu i pokušaju da osvoje ceo plen.