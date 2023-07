U Legatu Milića od Mačve održan je književni program “Letnji razgovor sa piscima”, organizovan od strane Kulturnog centra Kruševac, a u kome su učestvovali pisci Vladimir Pištalo I Nenad Šaponja

Vladimir Pištalo je jedan od najznačajnijih savremenih pripovedača, književnik I američki univerzitetski profesor, doktor istorijskih I pravnih nauka i upravnik Narodne biblioteke Srbije

– Pisci pri stvaranju nekog dela prolaze kroz razne izazove. Jedan od meni najtežih izazova je veliki broj zainteresovanih čitalaca za određenu temu, što može predstavljati teret I strah da ne dođe do propusta ili greške, za šta je dokaz moja knjiga o Nikoli Tesli. Pisana je 8 godina, uz pomoć informacija koje se razlikuju od izvora do izvora, ali je do sada prodata u 35 000 primeraka I prevedena na 20 jezika. Ovo iskustvo može biti podstrek mladima, u koje neizmerno verujem, da se upornost I želja isplate. Izuzetno sam zainteresovan I za psihologiju gradova, što me je dovelo do razmišljanja da zajedno sa kolegama iz Kruševca krenem u izdavanje starih Bagdalinih izdanja kapitalnih prevoda, pesama I priča pisaca iz celog sveta, što se nadamo da će biti realizovano u narednom periodu – istakao je Vladimir Pištalo.

Nenad Šaponja je srpski pesnik, esejista, književni kritičar I putopisac. Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, direktor je I glavni urednik Izdavačke kuće “Agora”, direktor Kulturnog centra Vojvodine, predsednik društva novosadskih književnika I član je srpskog književnog društva.

– Iako sam po struci psihijatar I volim da pomažem ljudima, više se pronalazim u pisanju. Pišem poeziju, prozu I eseje, najviše uživam u čitanju I pisanju konkretno poezije. Uspeh se za mene ne ogleda u novcu, niti u pohvalama, već u tome što sam stvarao umetnost, a potom I osnovao Izdavačku kuću “Agora” I objavio preko 500 naslova. Biti književnik nije samo traganje za idejama o čemu pisati, nego I surova ekonomija I život u kome treba opstati. Mnogo je dela koja su kvalitetna, a nekomercijalna što može biti veliki problem za pisce, ali ću se ja kao izdavač uvek interesovati za nova razmišljanja I autore, to može doprineti I Izdavačkoj kući, a I samom piscu. Moj novi rukopis će biti poslat gradu Kruševcu, konkretno Bagdali – rekao je Nenad Šaponja.

J. Stefanović