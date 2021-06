Knjige koje svaki osnovac treba da pročita

Ove nedelje predstavljamo vam prikaze dve knjige po izboru Tatjane Jočić Siketić, profesorke srpskog jezika i književnosti:

,,Leto kad sam naučila da letim“, Jasminka Petrović

Evo nečeg zaista razgaljujućeg, što inače važi za romane drage Jasminke Petrović. Krenuli smo od romana ,,Ovo je najvažniji dan u mom životu“, koga deca listom obožavaju, i za moju ličnu kućno/školsku biblioteku nabavili ovaj roman, koji je, desi se i to, ostao kod neke učenice i nije vraćen (kupićemo nov).

Roman počinje ,,smaranjem“ trinaestogidišnje tinejdžerke, koja se sa bakom uputila na Hvar, kod druge bake, ne sluteći da će joj to letovanje ostati trajno u sećanju, a i mnogo više od toga!

Duhovit gotovo na svakoj strani i pisan sa toplinom, roman donosi i avanture, upoznavanje sa meštanima, a pre svega sa vršnjacima, ali i upoznavanje baka iz jedne nove perspektive. I gde bi more moglo proći bez zaljubljivanja i šetnje po oblacima? I ovde se devojčica zaljubljuje, sazreva, ali i pati, jer se suočava sa gubitkom dragog člana porodice.

Obavezno pročitajte, a na moju veliku radost, od jesenas se priča prikazuje i na filmskom platnu i jedva čekam da opet uživam u ovoj divnoj priči i letnjoj atmosferi pravo sa Hvara. Reditelj je Radivoje Andrić i uopšte ne sumnjam da je uspeo da sačuva sve kvalitete romana. Divno je što imamo i savremene autore posvećene oplemenjivanju dece, a Jasminka Petrović je jedna od najboljih u toj kategoriji.

,,Adalbertova sećanja“, Anđela Naneti

Anđela Naneti je autorka koju svi osnovci obožavaju. Nema tog šestaka koji nije uživao u uzbudljivoj priči o spasavanju drveta trešnje nakon svih onih dirljivih sećanja na čarobne trenutke koje ona pamti. Ipak, i baš zato što je ,,Trešnja“ u obaveznoj školskoj lektiri, izabrala sam drugi roman iste autorke, a na to me je podstaklo i sećanje na jednog dečaka koji, kako njegova mama kaže, cele noći nije ispustio knjigu iz ruku, sve dok je nije završio, a uz to se i kikotao. A o čemu nam jedanaestogodišnji Adalberto govori?

Adalberto nije popularan, štaviše, stidljiv je i sitnačak, a uz to, pod stalnom je prismotrom odraslih. Poslušan je, krotak, ali pubertet će svoje učiniti, pa će ovaj tinejdžer, uz pomoć novog prijatelja, prvog iskrenog prijatelja, prevazići neke prepreke koje su mu se činile nepremostivim. Na duhovit način, neposredno, autorka nas vodi kroz razne probleme i dileme u sazrevanju, pa bi čitaoci mogli, uz dobru zabavu, da ublaže svoje pubertetske strahove, shvatajući da nisu usamljeni u svom nesnalaženju.

T.J.S. – M.S.