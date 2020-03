Kanisteri sa rastvorom natrijum hipohlorita od sutra u 15 časova u funkciji 

Do sutra do 15 sati u svim naseljenim mestima grada Kruševca biće postavljeni kanisteri sa rastvorom natrijum hipohlorita iz kojih će građani moći da toče ovo dezinfekciono sredstvo za svoja domaćinstva. Reč je o 200 kanistera zapremine od po 1000 litara, a oni će, kako je danas saopšteno, biti dopunjavani svakodnevno, te nema potrebe da se uzima više od jednog do dva litra

Postavljanje kanistera u gradu već je počelo danas, a posao bi do sutra trebalo da bude okončan u svim naseljenim mestima. U gusto naseljenim delovima grada biće postavljeno više kontejnera na svakoj lokaciji, po dva kontejnera dobiće i sva veća sela, a u svakom naseljenom mestu će kontejneri biti postavljeni u centru sela, odnosno tamo gde su mesne zajednice, ambulante… Pored njih će dežurati osobe iz organa mesnih zajednica čiji zadatak je da pomažu građanima u točenju i savetuju ih o korišćenju rastvora natrijum hipohlorita za dezinfekciju u domaćinstvima.

Mapa sa lokacijama kanistera uskoro će biti postavljena u centru grada.l

Inače, direktor BIA Bratislav Gašić je danas sa gradonačelnicom Jasminom Palurović, pored BIM komerca i Metalprometa gde se pripremaju paketi za penzionere, posetio i Fabriku vode u Majdevu i postrojenje za proizvodnju natrijum hipohlorita koje je tamo instalirano.

Gašić je poručio da građani Kruševca i dalje piju, kako je rekao, najbolju vodu u Evropi, a da će od sutra svi biti snabdeveni i dovoljnim količinama rastvora natrijum hipohlorita, uključujući i starije osobe koje će sa paketioma namirnica koje se za njih pripremaju dobiti i boce sa ovim dezinfekcionim sredstvom, bočice alkohola, te rukavice i zaštitne maske.

Direktor Fabrike vode, Miroslav Stojanović, obavestio je goste da je Vodovod nabavio dovoljno sirovina za rad postrojenjua za natrijum hipohlorit za narednih sedam meseci, kao i da će ovo postrojenje imati svoju primenu i nakon vanrednog stanja u distribuciji sredstva za dodatnu dezinfekciju svih prostora na području grada Kruševca.

