Kakve su šanse Napretka u plej ofu?

Posle praznične pauze, mečevi prvog kola doigravanja Super lige igraće se od 13. do 15. aprila.

Na redu je plej of. Osam najbolje plasiranih ekipa Super lige u proteklih 30 kola nastavlja da se bori za poredak u gornjem delu i za sam vrh tabele, a među njima je i Napredak. U igri su još i Crvena zvezda, Partizan, Radnički, Čukarički, Spartak ŽK, Voždovac i Vojvodina. Svakoj od ovih ekipa predstoji još po sedam utakmica, nakon čega će biti poznati i putnici za Evropu.

O tome kakve su ambicije Napretka i da li je realno očekivati plasman međi četiri najbolje ekipe kasnije, pošto se osvrnemo i na subotnju utakmicu u kojoj su na Gradskom stadionu Zemun i Napredak podelili bodove, igrajući nerešeno 1:1. Svoje utiske o utakmici izneo je šef stručnog štaba Napretka Milorad Kosanović:

– Ljudi koji ovde rade i koji igraju zaslužuju na ovom stadionu u Zemunu bolji teren. Da je on danas bio malo bolji, ravniji i brži, mislim da bi gledali odlićnu utakmicu, mada je ona i ovako bila dobra. Mislim da smo uzeli bod podjednako zasluženo koliko i Zemun onaj drugi. Držali smo ih jako daleko od prostora u kojima su oni opasni i u kojima vole da igraju, tako da smo uspeli da praktično odigramo utakmicu bez nekih velikih neprilika. Planirali smo da ove dve poslednje utakmice pred plej of odigramo što bolje možemo, bez obzira što je za nas praktično ovaj deo prvenstva završen.

Naravno da je pitanje svih pitanja sada može li Napredak u narednih sedam kola plej ofa do pozicije koja omogućuje izlazak u Evropu.

– Obaveza nam je da odigramo svaku utakmicu maksimalno ozbiljno do kraja. Nama niko ništa do sada nije dao, od nikog ništa nismo ni tražili, tako ćemo se ponašati do kraja ovog prvenstva – rekao je šef struke kruševačkog tima Kosanović.

Posle praznične pauze, mečevi prvog kola doigravanja Super lige igraće se od petka do nedelje – od 13. do 15.aprila, a tačna satnica biće naknadno saopštena.

Omladinska liga Omladinska liga Romantičari lako do pobede Napredak je u 20. kolu Omladinske lige Srbije gostovao na Karaburmi, gde je OFK Beograd relativno lako došao do pobede sa 3:0. Na prvo uzbuđenje čekalo se sve do 38. minuta, kada je sudija iz Beograda Dejan Trifković video da je lopta pogodila u ruku defanzivca Napretka i pokazao na jedanesterac, koji je Đurović pretvorio u gol. Negodovao je predstavnik Napretka Slobodan Filipović, ali glavni arbitar njegovu primedbu nije usvojio. U 59. minutu Petrović je, nakon ubačene lopte Đurovića, uklizao u peterac Napretka i postigao gol za 2:0. Treći gol za domaće postiže Pavlović, na asistenciju Đurovića, nakon što je golman Napretka istrčao i promašio loptu. Napredak je na 14. mestu tabele Omladinske lige Srbije sa isto toliko bodova, a sutra (subota) u derbiju začelja dočekuje ekipu pretposlednjeplasiranog Moravac Oriona. Važna utakmica u kojoj je Napretku imperativ pobeda.

Kakve su šanse Napretka u plej ofu?

