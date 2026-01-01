Kada je Kruševac bio na minus 30: najhladniji dan zabeležen 1947. godine

Postavljeno: 01.01.2026

Najhladniji dan u istoriji merenja u Kruševcu bio je 7. januar 1947. godine, kada je izmereno minus 30 stepeni

Prema podacima objavljenim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, meteorološka stanica u Kruševcu osnovana je 1890. godine. Tokom više od 130 godina merenja, kao najhladniji dan u Lazarevom gradu zabeležen je 7. januar 1947. godine.

Podaci RHMZ-a beleže i druge vremenske ekstreme. Najveća visina snežnog pokrivača, 59 centimetara, izmerena je 27. januara 1963. godine, dok je najveća količina padavina zabeležena 19. juna 1956. godine, kada je palo 81,9 milimetara kiše.

Najviša temperatura u Kruševcu izmerena je 24. jula 2007. godine i iznosila je 43,7 stepeni Celzijusa.

 

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
1. januar 2026., 21:33
 

Vedro
-2°C
Apparent: -6°C
Pritisak: 1018 mb
Vlažnost: 73%
Vetar: 1.2 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top