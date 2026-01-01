Kada je Kruševac bio na minus 30: najhladniji dan zabeležen 1947. godine

Najhladniji dan u istoriji merenja u Kruševcu bio je 7. januar 1947. godine, kada je izmereno minus 30 stepeni

Prema podacima objavljenim na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda, meteorološka stanica u Kruševcu osnovana je 1890. godine. Tokom više od 130 godina merenja, kao najhladniji dan u Lazarevom gradu zabeležen je 7. januar 1947. godine.

Podaci RHMZ-a beleže i druge vremenske ekstreme. Najveća visina snežnog pokrivača, 59 centimetara, izmerena je 27. januara 1963. godine, dok je najveća količina padavina zabeležena 19. juna 1956. godine, kada je palo 81,9 milimetara kiše.

Najviša temperatura u Kruševcu izmerena je 24. jula 2007. godine i iznosila je 43,7 stepeni Celzijusa.