U vremenu starog Kruševca: Rušenje starih objekata ispred Doma trgovačke omladine
Postavljeno: 01.01.2026
Ovi objekti su porušeni zajedno sa kafanom „Gledston“ 1961. godine pred prvu zvaničnu posetu tadašnjeg predsednika SFRJ Josipa Broza Tita koji je održao govor ispred hotela „Beograd“ (objekat levo)
Danas, ovaj deo grada nosi naziv Trg mladih.
Fotografiju dostavio Miljan Miletić
Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu
