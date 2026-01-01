U vremenu starog Kruševca: Rušenje starih objekata ispred Doma trgovačke omladine

Postavljeno: 01.01.2026

Ovi objekti su porušeni zajedno sa kafanom „Gledston“ 1961. godine pred prvu zvaničnu posetu tadašnjeg predsednika SFRJ Josipa Broza Tita koji je održao govor ispred hotela „Beograd“ (objekat levo)

Danas, ovaj deo grada nosi naziv Trg mladih.

Fotografiju dostavio Miljan Miletić

Već duže od decenije stranica na društvenim mrežama pod nazivom „U vremenu starog Kruševca“ svakodnevno i dosledno donosi sugrađanima fotografije, razglednice i druge materijalne artefakte kojima čuva i širi našu vrlo bogatu istorijsku zaostavštinu

U vremenu starog Kruševca: Taško Načić o svom gradu za „Pobedu“

TAGOVI

Ostale vesti

Komentari

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Kruševac
1. januar 2026., 21:03
 

Vedro
-2°C
Apparent: -7°C
Pritisak: 1021 mb
Vlažnost: 63%
Vetar: 1.2 m/s ENE
UV-Index: 0
 
GRADSKI SERVIS
krusevac banner
Izdvojeni video

Ko tebe zabludom, ti njega istinom

krusevac banner
VESTI U SLIKAMA

PROJEKTI
ARHIVA
back-to-top