Javna tribina o održavanju čistoće u Kruševcu: strože kazne za prekršaje

U prostorijama Gradske uprave Kruševca održana je javna tribina povodom predloga Odluke o izmeni i dopuni Odluke o održavanju čistoće i podizanju i održavanju zelenih površina

Na tribini su prisustvovali načelnik Gradske uprave, pomoćnik gradonačelnika za ekologiju, energetiku i održivi razvoj Ana Prvanov, načelnici Odeljenja komunalne milicije i inspekcijskih poslova, kao i službenici koji primenjuju navedenu Odluku.

Svrha predloženih izmena je jasnije klasifikovanje prekršaja koji su do sada bili obuhvaćeni jednom pravnom odredbom. Kako je navedeno, u praksi je dolazilo do izricanja identičnih kazni za različite vrste prekršaja, poput bacanja kese smeća pored kontejnera i odlaganja građevinskog otpada, što je dovodilo do stvaranja divljih deponija.

Predložene izmene uvode novi član 14a, koji zabranjuje bacanje, istovarivanje i odlaganje građevinskog otpada na javnim i drugim površinama. U skladu sa Zakonom o prekršajima, predviđeni su maksimalni iznosi kazni koje lokalna samouprava može propisati za pravna lica, preduzetnike, odgovorna lica i fizička lica.

Ako Odluka bude usvojena na sledećoj sednici Skupštine grada, kazne će biti značajno povećane. Pravna lica će umesto dosadašnjih 50 000 dinara plaćati 150 000 dinara, preduzetnici 75 000 dinara umesto 25 000, dok će za fizička lica kazne biti povećane sa 10 000 na 25 000 dinara.